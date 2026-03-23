Жінок в Україні ставлять на військовий облік та оголошують в розшук у ТЦК – що вирішують суди

Інструкція для жінок: що робити, якщо вас незаконно внесли до реєстру військовозобов’язаних.

Процес цифровізації військового обліку в Україні, попри свою прогресивність, демонструє значні прогалини в адмініструванні даних. Військовозобов’язані часто стикаються з неточностями в застосунках від неправильної адреси чи сімейного стану до невірних висновків ВЛК. Ба більше, у 2025 та 2026 роках дедалі частіше фіксуються випадки, коли жінки, які за законом не підлягають обов’язковому військовому обліку, раптом виявляють себе в реєстрі «Оберіг» зі статусом «військовозобов’язана». Тобто, система легко перетворює юристок та HR на медичних сестер та солдатів без їхнього відома.

Передісторія

Медіапростір сколихнула новина, про те, що киянка, яка працює керівником відділу кадрів і має філологічну освіту, випадково виявила себе в реєстрі як «солдат, художник» із відміткою про пройдену ВЛК 20-річної давності. ЇЇ було оголошено в розшук за ухилення від мобілізації. ТЦК офіційно відмовилось виправити помилку, посилаючись на те, що частина відомостей була втрачена під час бойових дій, крім того, на сьогоднішній день, за версією ТЦК, відсутні правові підстави для виключення жінки з військового обліку.

Проте, ця історія — лише верхівка айсберга, адже судова практика свідчить, що такі випадки вже траплялися і таку незаконну постановку на облік жінок можна вважати системною проблемою. Що характерно, більшість інцидентів траплялися саме в Харкові, і в кожному випадку ТЦК посилалися на втрату архіву у 2022 році внаслідок бойових дій.

Хто підлягає військовому обліку?

Згідно з ч. 11 ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», обов’язковому взяттю на облік підлягають жінки лише двох категорій:

Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком — за їх бажанням.

Суд на захисті жінок

27 лютого 2026 року Харківський окружний адміністративний суд у справі № 520/19726/25 задовольнив позов жінки та визнав протиправними дії ТЦК та СП щодо взяття її на військовий облік військовозобов’язаної та внесення даних до реєстру «Оберіг».

Позивачка, так само випадково виявила в застосунку Резерв+ інформацію про те, що є молодшим спеціалістом із медичною освітою, хоч насправді вона закінчила технікум за спеціальністю Правознавство і є юристом за професією. ТЦК на запит жінки відмовився видаляти дані, посилаючись на втрату архіву і відсутність правових підстав для виключення з обліку.

У рішенні наголошено, що відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» жінки підлягають обов’язковому військовому обліку лише у двох випадках: якщо мають медичну або фармацевтичну освіту, або ж добровільно стають на облік за наявності спорідненої спеціальності з переліку Міноборони.

Суд встановив, що позивачка має спеціальність «Правознавство», яка не входить до відповідного переліку, не має медичної освіти та не виявляла бажання ставати на облік. Відтак внесення її даних до Єдиного державного реєстру призовників було здійснено без законних підстав.

Рішенням суду дії ТЦК визнано протиправними, орган зобов’язано видалити всі відомості про позивачку з реєстру, а також стягнуто на її користь судовий збір у розмірі 1 211,20 грн.

15 серпня 2025 року Харківський окружний адміністративний суд у справі № 520/14052/25 також повністю задовольнив позов жінки, визнавши протиправними дії та бездіяльність ТЦК щодо взяття жінки на військовий облік і відмови виключити її з нього.

Суд встановив, що позивачка, яка має освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», не належить до категорій жінок, що підлягають обов’язковому військовому обліку, і ніколи не виявляла бажання ставати на нього добровільно. Водночас ТЦК не надав жодних доказів законності внесення її даних до реєстру, обмежившись посиланнями на втрату архівів у 2022 році.

Рішенням суду ТЦК зобов’язано негайно виключити позивачку з обліку та видалити всі її дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Суд окремо наголосив, що відмова виключити особу з обліку за відсутності законних підстав є протиправною бездіяльністю. Суд прямо зобов’язав видалити дані з реєстру — така практика вже формується в адміністративних судах.

9 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Харкова у справі № 520/30283/25 вчергове визнав протиправними дії ТЦК щодо незаконного взяття жінки на військовий облік та фіксації порушення правил військового обліку.

Рішенням суду ТЦК зобов’язано негайно виключити позивачку з обліку, видалити всі її персональні дані з Єдиного державного реєстру призовників та окремо — інформацію про нібито порушення. Суд зазначив, що спеціальність інженер-механік та педагог не входять до переліку Міноборони. Відтак позивачка могла бути взята на облік лише добровільно, чого не відбувалося. Доводи ТЦК про втрату архівів у 2022 році суд визнав недостатніми для підтвердження законності обліку.

Українські суди демонструють тенденцію у справах щодо незаконного взяття жінок на військовий облік. У низці рішень за 2025 рік, ухвалених у спрощеному письмовому провадженні, судді послідовно відхиляють аргументи ТЦК про втрату архівів як підставу для збереження особи на обліку. Водночас підтверджується ключова позиція: спеціальності у сферах менеджменту, економіки, інженерії чи педагогіки не є підставою для обов’язкового військового обліку жінок — він можливий лише для медичних і фармацевтичних спеціальностей або за добровільним бажанням.

На практиці це означає, що жінки без відповідної освіти, які були внесені до реєстру без їхньої згоди та без проходження ВЛК, отримують реальний механізм захисту: звернення до адміністративного суду дає високі шанси на повне виключення з обліку та видалення даних.

Проте є і зворотна сторона медалі. 23 грудня 2025 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд у справі № 160/30421/25 відмовив у повному обсязі у позові жінки, яка вимагала визнати протиправним її взяття на військовий облік у 2020 році та зобов’язати ТЦК видалити всі дані з реєстру «Оберіг».

В цьому випадку справа ускладнена тим, що у 2020 році позивачці було видано тимчасове посвідчення військовозобов’язаної, яке залишається чинним і не визнане недійсним у встановленому порядку. Попри відсутність медичної чи фармацевтичної освіти, суд зазначив, факт перебування на обліку підтверджується наявністю чинного посвідчення.

Це рішення демонструє інший підхід судової практики: за наявності формальних документів суди можуть підтримувати позицію ТЦК навіть за відсутності первинних матеріалів та профільної освіти у особи.

Якщо у жінки є чинне тимчасове посвідчення, видане раніше, навіть у випадку, якщо воно видане помилково, процедура оскарження має починатися не з оскарження незаконного взяття на облік, а з визнання цього документа недійсним або скасування наказу про його видачу.

Як діяти, якщо ви опинилися на обліку незаконно?

Насамперед варто зафіксувати помилку — зробити скріншот у застосунку Резерв+ або отримати електронний військово-обліковий документ.

Далі необхідно звернутися до ТЦК із письмовим запитом, вимагаючи пояснити підстави взяття на облік і видалити відповідні дані. Це є обов’язковим досудовим етапом. Обов’язково цінним листом із описом вкладення та повідомленням про вручення — це важливий доказ для суду.

Паралельно слід підготувати документи, що підтверджують освіту, зокрема дипломи. У подібних справах суди часто перевіряють інформацію через Єдину державну електронну база з питань освіти, щоб встановити відсутність медичної або фармацевтичної спеціальності.

Якщо ТЦК відмовляє або не реагує, наступним кроком є звернення до адміністративного суду з позовом про визнання протиправними дії ТЦК, які полягають у відмові виключити позивачку з військового обліку у зв`язку відсутністю правових підстав перебування на військовому обліку та зобов’язанням ТЦК виключити позивачку з військового обліку.

Позов варто аргументувати тим, що такі спеціальності, як право, менеджмент, філологія та інші немедичні напрями, не входять до переліку професій, які передбачають обов’язковий військовий облік для жінок. Відповідно, перебування на обліку можливе лише за добровільною згодою. Також слід наголосити на тому, що посилання ТЦК на втрату архівів або автоматичне перенесення даних не є законною підставою для взяття жінки на облік без її волевиявлення. Крім того ц позові варто послатися на вже існуючу позитивну для жінок судову практику.

Окремо варто оскаржувати штрафи за порушення правил військового обліку: якщо особа фактично не є військовозобов’язаною, притягнення до відповідальності за ст. 210 КУпАП має бути визнано незаконним.

