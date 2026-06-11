  1. Публікації
  2. / В Україні

ВРП закрила дисциплінарну справу Артема Скворцова, попри заяву ОГП про недостовірні відомості в декларації

14:15, 11 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП залишила без змін рішення КДКП про закриття дисциплінарного провадження щодо прокурора з Полтавщини Артема Скворцова.
ВРП закрила дисциплінарну справу Артема Скворцова, попри заяву ОГП про недостовірні відомості в декларації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 29 січня 2026 року про закриття дисциплінарного провадження стосовно прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області Артема Скворцова.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшла заява виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. Зокрема, скаржник вказував, що прокурор Артем Скворцов подав декларацію доброчесності, до якої вніс недостовірні відомості. Зокрема, у пунктах 1 та 5 розділу II він не зазначив про дії, які можуть порочити звання прокурора, та не повідомив про протиправні позаслужбові стосунки.

На момент подання декларації щодо прокурора Артема Скворцова було відкрито кримінальне провадження за частиною третьою статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). За версією слідства, він нібито вступив у протиправні стосунки з адвокатом та обвинуваченим і вимагав хабар за непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Однак постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Територіального управління ДБР у Полтаві від 6 січня 2026 року кримінальне провадження було закрито у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Рішення комісії та ВРП

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів рішенням від 29 січня 2026 року закрила дисциплінарне провадження, оскільки не встановила достатніх фактів, які б беззаперечно свідчили про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя, розглянувши справу, підтримала позицію КДКП. ВРП зазначила, що Конституція України вимагає чіткого визначення підстав дисциплінарної відповідальності в законі, проте Закон України «Про прокуратуру» не містить такої підстави, як внесення недостовірних відомостей до декларації доброчесності прокурора. У зв’язку з цим підстав для притягнення Артема Скворцова до дисциплінарної відповідальності немає.

Таким чином, рішення КДКП про закриття дисциплінарного провадження залишено в силі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокурор Полтава КДКП ВРП офіс генерального прокурора

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

НМТ-2026: як оскаржити порушення під час тесту та коли можуть анулювати результат

Механізм апеляції НМТ у 2026 році стосується виключно порушень процедури, без можливості оскарження отриманого результату.

ВРП закрила дисциплінарну справу Артема Скворцова, попри заяву ОГП про недостовірні відомості в декларації

ВРП залишила без змін рішення КДКП про закриття дисциплінарного провадження щодо прокурора з Полтавщини Артема Скворцова.

ВРП відклала рішення про звільнення судді з поїздками на ТОТ Олени Галатіної

Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про звільнення Олени Галатіної з посади судді Донецького окружного адміністративного суду за поданням ВККС.

ВАКС затвердив угоду на мільйон: суд визначив покарання у справі ексголови Верховного Суду

Нова логіка антикорупційних органів: швидке покарання та наповнення бюджету в обмін на процесуальну співпрацю.

Окупація не гарантує автоматичного поновлення строків: що каже Верховний Суд

Пропуск строку звернення до суду через окупацію може бути визнаний поважним лише за умови, що особа доведе, як саме такі обставини перешкодили своєчасному захисту її прав.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]