ВРП закрила дисциплінарну справу Артема Скворцова, попри заяву ОГП про недостовірні відомості в декларації

ВРП залишила без змін рішення КДКП про закриття дисциплінарного провадження щодо прокурора з Полтавщини Артема Скворцова.

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Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 29 січня 2026 року про закриття дисциплінарного провадження стосовно прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області Артема Скворцова.

Обставини справи

До Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів надійшла заява виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. Зокрема, скаржник вказував, що прокурор Артем Скворцов подав декларацію доброчесності, до якої вніс недостовірні відомості. Зокрема, у пунктах 1 та 5 розділу II він не зазначив про дії, які можуть порочити звання прокурора, та не повідомив про протиправні позаслужбові стосунки.

На момент подання декларації щодо прокурора Артема Скворцова було відкрито кримінальне провадження за частиною третьою статті 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). За версією слідства, він нібито вступив у протиправні стосунки з адвокатом та обвинуваченим і вимагав хабар за непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Однак постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Територіального управління ДБР у Полтаві від 6 січня 2026 року кримінальне провадження було закрито у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Рішення комісії та ВРП

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів рішенням від 29 січня 2026 року закрила дисциплінарне провадження, оскільки не встановила достатніх фактів, які б беззаперечно свідчили про вчинення прокурором дисциплінарного проступку.

Вища рада правосуддя, розглянувши справу, підтримала позицію КДКП. ВРП зазначила, що Конституція України вимагає чіткого визначення підстав дисциплінарної відповідальності в законі, проте Закон України «Про прокуратуру» не містить такої підстави, як внесення недостовірних відомостей до декларації доброчесності прокурора. У зв’язку з цим підстав для притягнення Артема Скворцова до дисциплінарної відповідальності немає.

Таким чином, рішення КДКП про закриття дисциплінарного провадження залишено в силі.

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