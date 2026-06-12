Наукові розробки для потреб держави проводитимуть за новими правилами

Найближчим часом Міністерство освіти та науки оголосить конкурс за оновленою процедурою.

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Кабінет Міністрів 10 червня затвердив новий Порядок проведення конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок у межах формування державного замовлення на найважливіші науково-технічні розробки та науково-технічну продукцію. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Новий порядок уточнює процедуру, за якою держава визначає потрібні їй технічні рішення, правила проведення конкурсного відбору, супровід виконання робіт та оцінку отриманих результатів.

Це дасть змогу ефективніше спрямовувати бюджетні кошти на розробки, які мають практичне застосування. Йдеться, зокрема, про нові матеріали, технології (у тому числі подвійного призначення), які можна використати для потреб економіки, національної безпеки і оборони. Такий підхід допоможе державі ефективніше проводити замовлення потрібних розробок, а університетам і науковим установам — працювати над прикладними рішеннями з конкретним результатом.

Серед ключових змін:

Чітко визначено повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час формування тематики державного замовлення;

Врегульовано їхню участь в оцінюванні результатів робіт та їх передачі для подальшого використання;

Уточнено завдання Науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України та її секцій;

Офіційно запроваджено інститут кураторів, які представлятимуть інтереси міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час формування та виконання державного замовлення;

Визначено порядок передачі результатів робіт для масштабування.

«Під час війни сектор науки та інновацій має особливе значення для держави. Українські дослідники вже створюють рішення, які допомагають військовим, посилюють обороноздатність і дають країні нові технології подвійного призначення. Тому важливо, щоб держава могла ефективно співпрацювати з науковою спільнотою та швидше перетворювати ідеї та концепти на практичні результати та масштабувати їх», — зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Оновлена процедура також посилить спроможність українських університетів, наукових установ та інноваційних підприємств виконувати прикладні дослідження, створювати технологічні рішення та доводити їх до практичного використання. Це важливо для розвитку науки, яка працює з актуальними запитами країни та дає результат для економіки та національної безпеки і оборони.

Найближчим часом Міністерство освіти та науки оголосить конкурс за оновленою процедурою.

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