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Научные разработки для нужд государства будут проводить по новым правилам

09:43, 12 июня 2026
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В ближайшее время Министерство образования и науки объявит конкурс по обновленной процедуре.
Научные разработки для нужд государства будут проводить по новым правилам
Фото: depositphotos.com
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Кабинет Министров 10 июня утвердил новый Порядок проведения конкурсного отбора научно-технических (экспериментальных) разработок в рамках формирования государственного заказа на важнейшие научно-технические разработки и научно-техническую продукцию. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

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Новый порядок уточняет процедуру, по которой государство определяет необходимые ему технические решения, правила проведения конкурсного отбора, сопровождение выполнения работ и оценку полученных результатов.

Это позволит более эффективно направлять бюджетные средства на разработки, имеющие практическое применение. Речь идет, в частности, о новых материалах, технологиях (в том числе двойного назначения), которые можно использовать для нужд экономики, национальной безопасности и обороны. Такой подход поможет государству эффективнее осуществлять заказ необходимых разработок, а университетам и научным учреждениям — работать над прикладными решениями с конкретным результатом.

Среди ключевых изменений:

Четко определены полномочия министерств и других центральных органов исполнительной власти при формировании тематики государственного заказа;

Урегулировано их участие в оценке результатов работ и их передаче для дальнейшего использования;

Уточнены задачи Научно-технического совета Министерства образования и науки Украины и его секций;

Официально введен институт кураторов, которые будут представлять интересы министерств и других центральных органов исполнительной власти при формировании и выполнении государственного заказа;

Определен порядок передачи результатов работ для масштабирования.

«Во время войны сектор науки и инноваций имеет особое значение для государства. Украинские исследователи уже создают решения, которые помогают военным, усиливают обороноспособность и дают стране новые технологии двойного назначения. Поэтому важно, чтобы государство могло эффективно сотрудничать с научным сообществом и быстрее превращать идеи и концепты в практические результаты и масштабировать их», — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Обновленная процедура также усилит способность украинских университетов, научных учреждений и инновационных предприятий выполнять прикладные исследования, создавать технологические решения и доводить их до практического использования. Это важно для развития науки, которая работает с актуальными запросами страны и дает результат для экономики, национальной безопасности и обороны.

В ближайшее время Министерство образования и науки объявит конкурс по обновленной процедуре.

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МОН Украины

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