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Какие налоговые документы нельзя уничтожать в течение 5 лет: разъяснение

18:22, 11 июня 2026
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ГНС напомнила налогоплательщикам о сроках хранения бухгалтерских, налоговых и первичных документов, которые могут составлять от 3 до 7 лет в зависимости от их вида.
Какие налоговые документы нельзя уничтожать в течение 5 лет: разъяснение
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С 28 апреля 2023 года в Украине действуют обновленные правила относительно минимальных сроков хранения налоговых и бухгалтерских документов. Соответствующие изменения были внесены Законом №2970-IX, который имплементирует международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

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В налоговой службе напомнили, что новые требования распространяются как на документы, созданные после вступления закона в силу, так и на документы, срок хранения которых еще не истек по состоянию на 28 апреля 2023 года. Также они касаются предприятий и организаций, находящихся в процессе ликвидации, либо в отношении которых решение о ликвидации было принято после вступления закона в силу.

Налоговый кодекс обязывает налогоплательщиков вести учет доходов, расходов и других показателей на основании первичных документов, бухгалтерских регистров, финансовой отчетности и иных документов, необходимых для начисления и уплаты налогов.

В зависимости от вида документов установлены различные сроки их хранения:

2555 дней (более 7 лет) — для документов и сведений, необходимых для осуществления налогового контроля в сфере трансфертного ценообразования и отдельных международных операций;

1825 дней (5 лет) — для первичных документов, бухгалтерских регистров, финансовой отчетности и иных документов, связанных с исчислением и уплатой налогов большинством юридических лиц и отдельными плательщиками единого налога;

1095 дней (3 года) — для иных документов, на которые не распространяются специальные требования;

1095 дней — для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого осуществляют налоговые органы, в том числе разрешительных документов.

Налоговики подчеркивают, что несоблюдение установленных сроков хранения документов может создать проблемы во время налоговых проверок и подтверждения правильности начисления налогов. Поэтому бизнесу стоит пересмотреть свои архивы и убедиться, что документы хранятся в соответствии с обновленными требованиями законодательства.

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