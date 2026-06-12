Кабмин изменил правила получения разрешений на водопользование: что теперь станет проще

Новые правила предусматривают электронную подачу документов, упрощение процедур для водопользователей, совершенствование системы электронных подписей и усиление защиты данных заявителей.

Фото: me.gov.ua

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Кабинет Министров усовершенствовал Порядок выдачи, переоформления и прекращения действия разрешений на специальное водопользование. Решение направлено на упрощение процедур в сфере водопользования в соответствии с требованиями Водного кодекса Украины и европейскими подходами к управлению водными ресурсами. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Обновленный порядок регулирует требования к получению, переоформлению или прекращению действия разрешений в электронной форме через информационную систему Госводагентства и его территориальных органов. Также упрощена процедура установления лимитов водопользования для водопользователей, усовершенствована процедура использования электронных подписей, кодирования мест водозабора и защиты информации заявителей.

Отдельное внимание уделено природоохранным мероприятиям в разрешениях на специальное водопользование, которые должны проводиться водопользователями для достижения водно-экологических целей, определенных планами управления речными бассейнами.

«Сегодня важно создавать прозрачные, понятные и современные правила в сфере водопользования. Цифровизация разрешительных процедур — это упрощение доступа к административным услугам и важный шаг к эффективному управлению водными ресурсами в соответствии с европейскими стандартами и бассейновым принципом управления», — отметила заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

Постановление Правительства «О внесении изменений в Порядок выдачи, переоформления и прекращения действия (отзыва, признания недействительными) разрешений на специальное водопользование» позволит упростить взаимодействие водопользователей с государственными органами, повысить прозрачность разрешительной системы и обеспечить надлежащий уровень защиты информации при предоставлении административных услуг в сфере водопользования.

Повышение прозрачности разрешительной системы, упрощение процедур для водопользователей будут способствовать дальнейшему внедрению современных подходов к управлению водными ресурсами в Украине в нынешних условиях.

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