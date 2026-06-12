Кабмін змінив правила отримання дозволів на водокористування: що тепер буде простіше

Нові правила передбачають електронне подання документів, спрощення процедур для водокористувачів, удосконалення системи електронних підписів та посилення захисту даних заявників.

Фото: me.gov.ua

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Кабінет Міністрів удосконалив Порядок видачі, переоформлення та припинення дії дозволів на спеціальне водокористування. Рішення спрямоване на спрощення процедур у сфері водокористування відповідно до вимог Водного кодексу України та європейських підходів до управління водними ресурсами. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Оновлений порядок врегульовує вимоги до отримання, переоформлення або припинення дії дозволів в електронній формі через інформаційну систему Держводагентства та його територіальних органів. Також спрощено процедуру встановлення лімітів водокористування для водокористувачів, удосконалено процедуру використання електронних підписів, кодування місць водозабору та захисту інформації заявників.

Окрему увагу приділено природоохоронним заходам у дозволах на спеціальне водокористування, які мають проводитись водокористувачами для досягнення водо-екологічних цілей, визначених планами управління річковими басейнами.

«Сьогодні важливо створювати прозорі, зрозумілі та сучасні правила у сфері водокористування. Цифровізація дозвільних процедур — це спрощення доступу до адміністративних послуг та важливий крок до ефективного управління водними ресурсами відповідно до європейських стандартів та басейнового принципу управління», — зазначила заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ірина Овчаренко.

Постанова Уряду «Про внесення змін до Порядку видачі, переоформлення та припинення дії (відкликання, визнання недійсними) дозволів на спеціальне водокористування», дозволить спростити взаємодію водокористувачів із державними органами, підвищити прозорість дозвільної системи та забезпечити належний рівень захисту інформації при наданні адміністративних послуг у сфері водокористування.

Підвищення прозорості дозвільної системи, спрощення процедур для водокористувачів сприятимуть подальшому впровадженню сучасних підходів до управління водними ресурсами в Україні в умовах сьогодення.

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