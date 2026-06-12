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Які розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році

10:01, 12 червня 2026
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У 2026 році виплати до Дня Незалежності України встановлено у різних розмірах, в залежності від статусу особи.
Які розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України у 2026 році
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Держава здійснює підтримку громадян, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

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У 2026 році виплати до Дня Незалежності України встановлено в таких розмірах:

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 3 100 грн;

- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю:

I групи – 3 100 грн;

II групи – 2 900 грн;

III групи – 2 700 грн;

- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, – 1 000 грн;

- членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, – 650 грн;

- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 грн.

Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1396 «Деякі питання соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення».

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2026 року № 602 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», у 2026 році».

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Пенсійний фонд

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