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Какие размеры единовременной денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2026 году

10:01, 12 июня 2026
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В 2026 году выплаты ко Дню Независимости Украины установлены в различных размерах в зависимости от статуса лица.
Какие размеры единовременной денежной выплаты ко Дню Независимости Украины в 2026 году
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Государство осуществляет поддержку граждан, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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В 2026 году выплаты ко Дню Независимости Украины установлены в следующих размерах:

  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3 100 грн;
  • лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью:

I группы — 3 100 грн;

II группы — 2 900 грн;

III группы — 2 700 грн;

  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 000 грн;
  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, супругам умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не вступили в повторный брак, супругам умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в повторный брак, — 650 грн;
  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, — 450 грн.

Порядок осуществления единовременной денежной выплаты ко Дню Независимости Украины утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 года № 1396 «Некоторые вопросы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий населения».

Постановление Кабинета Министров Украины от 13 мая 2026 года № 602 «Об установлении размеров единовременной денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», в 2026 году».

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Пенсионный фонд

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