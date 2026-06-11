Военный через суд добился назначения пенсии по инвалидности с 2023 года и выплаты задолженности

Николаевский окружной административный суд обязал Пенсионный фонд назначить военному пенсию по инвалидности со дня увольнения со службы в 2023 году и выплатить задолженность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Николаевский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Николаевской области о признании противоправными действий по определению даты назначения пенсии по инвалидности и обязании назначить такую пенсию с другой даты.

Спор возник в связи с тем, что пенсионный орган назначил истцу пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» с даты поступления необходимых документов в орган Пенсионного фонда, тогда как истец считал, что право на такую пенсию возникло у него со следующего дня после увольнения с военной службы.

Суть дела

Истец проходил военную службу в Вооруженных Силах Украины по мобилизации с 29 июня 2022 года. Во время прохождения службы он получил травму, связанную с защитой Родины. Впоследствии ему была установлена третья группа инвалидности вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы.

Приказом командира воинской части от 6 мая 2023 года истец был уволен с военной службы по состоянию здоровья в соответствии с пунктом 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

После увольнения истец получал пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Позднее он реализовал право на получение пенсии по инвалидности на условиях Закона №2262-XII как лицо, уволенное с военной службы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области назначило такую пенсию с 28 мая 2024 года — даты поступления в пенсионный орган пакета документов для ее назначения.

В июле 2025 года истец обратился в пенсионный орган с заявлением относительно правильности определения даты назначения пенсии и получил ответ о том, что пенсия назначена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Не согласившись с такой позицией, истец обратился в суд. Он считал, что в соответствии с Законом №2262-XII пенсия должна была быть назначена с 7 мая 2023 года, то есть со следующего дня после увольнения с военной службы.

Позиция ответчика

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области просило отказать в удовлетворении иска.

Ответчик указывал, что пенсия по инвалидности была назначена правомерно с 28 мая 2024 года, поскольку именно в этот день в орган Пенсионного фонда поступили документы, необходимые для ее назначения.

Оценка суда и выводы

Суд обратил внимание, что Закон №2262-XII является специальным законом, регулирующим пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы.

В соответствии с пунктом «б» статьи 50 Закона №2262-XII лицам, которые были признаны лицами с инвалидностью в течение трех месяцев после увольнения со службы вследствие заболевания, травмы или ранения, полученных во время прохождения военной службы, пенсия назначается со следующего дня после увольнения со службы, но не ранее дня, по который было выплачено денежное обеспечение.

Суд установил, что истец был уволен с военной службы 6 мая 2023 года, а инвалидность ему была установлена 25 июля 2023 года, то есть в пределах трехмесячного срока, предусмотренного законом.

При этом суд подчеркнул, что в случае, когда лицо сначала получает один из видов пенсии в соответствии с Законом №1058-IV, а впоследствии реализует право на пенсию в соответствии с Законом №2262-XII, речь идет не о переводе с одного вида пенсии на другой, а о назначении пенсии на основании специального закона.

Суд отметил, что условия и механизм назначения пенсии по инвалидности по Закону №1058-IV и Закону №2262-XII существенно отличаются. Одной из ключевых особенностей пенсии по Закону №2262-XII является то, что она назначается после увольнения с военной службы и не зависит от возраста лица и наличия страхового стажа.

По убеждению суда, ответчик безосновательно связал дату назначения пенсии с днем поступления документов в орган Пенсионного фонда и не учел положения пункта «б» статьи 50 Закона №2262-XII, согласно которым право на пенсию возникает со следующего дня после увольнения со службы.

Суд подчеркнул, что право лица на получение пенсии не может зависеть от того, когда уполномоченный орган сформировал и передал в Пенсионный фонд необходимый пакет документов.

Также суд признал ошибочными ссылки ответчика на положения Порядка №3-1 относительно определения дня обращения за назначением пенсии. По мнению суда, эти нормы регулируют порядок подачи документов, но не определяют день возникновения права лица на пенсию по инвалидности.

Суд пришел к выводу по делу №400/9753/25, что вследствие неправильного определения даты назначения пенсии истец недополучил причитающиеся ему пенсионные выплаты за прошедшее время.

Учитывая установленные обстоятельства, Николаевский окружной административный суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области по неправильному определению дня назначения пенсии по инвалидности и обязал назначить истцу пенсию по инвалидности в соответствии с Законом №2262-XII с 7 мая 2023 года с выплатой задолженности за прошедшее время с учетом ранее выплаченных сумм пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.