Військовий через суд домігся призначення пенсії по інвалідності з 2023 року та виплати заборгованості

Миколаївський окружний адміністративний суд зобов’язав Пенсійний фонд призначити військовому пенсію по інвалідності з дня звільнення зі служби у 2023 році та виплатити заборгованість.

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Миколаївський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом військовослужбовця до Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області про визнання протиправними дій щодо визначення дати призначення пенсії по інвалідності та зобов’язання призначити таку пенсію з іншої дати.

Спір виник у зв’язку з тим, що пенсійний орган призначив позивачу пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з дати надходження необхідних документів до органу Пенсійного фонду, тоді як позивач вважав, що право на таку пенсію виникло у нього з наступного дня після звільнення з військової служби.

Суть справи

Позивач проходив військову службу у Збройних Силах України за мобілізацією з 29 червня 2022 року. Під час проходження служби він отримав травму, пов’язану із захистом Батьківщини. Надалі йому було встановлено третю групу інвалідності внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби.

Наказом командира військової частини від 6 травня 2023 року позивача було звільнено з військової служби за станом здоров’я відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Після звільнення позивач отримував пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згодом він реалізував право на отримання пенсії по інвалідності на умовах Закону №2262-ХІІ як особа, звільнена з військової служби.

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області призначило таку пенсію з 28 травня 2024 року — дати надходження до пенсійного органу пакета документів для її призначення.

У липні 2025 року позивач звернувся до пенсійного органу із заявою щодо правильності визначення дати призначення пенсії та отримав відповідь про те, що пенсія призначена відповідно до вимог чинного законодавства.

Не погодившись із такою позицією, позивач звернувся до суду. Він вважав, що відповідно до Закону №2262-ХІІ пенсія мала бути призначена з 7 травня 2023 року, тобто з наступного дня після звільнення з військової служби.

Позиція відповідача

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області просило відмовити у задоволенні позову.

Відповідач зазначав, що пенсія по інвалідності була призначена правомірно з 28 травня 2024 року, оскільки саме цього дня до органу Пенсійного фонду надійшли документи, необхідні для її призначення.

Оцінка суду та висновки

Суд звернув увагу, що Закон №2262-ХІІ є спеціальним законом, який регулює пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Відповідно до пункту «б» статті 50 Закону №2262-ХІІ особам, які були визнані особами з інвалідністю протягом трьох місяців після звільнення зі служби внаслідок захворювання, травми чи поранення, отриманих під час проходження військової служби, пенсія призначається з наступного дня після звільнення зі служби, але не раніше дня, по який було виплачено грошове забезпечення.

Суд встановив, що позивач був звільнений з військової служби 6 травня 2023 року, а інвалідність йому встановлено 25 липня 2023 року, тобто в межах тримісячного строку, передбаченого законом.

При цьому суд наголосив, що у випадку, коли особа спочатку отримує один із видів пенсії відповідно до Закону №1058-IV, а згодом реалізує право на пенсію відповідно до Закону №2262-ХІІ, йдеться не про переведення з одного виду пенсії на інший, а про призначення пенсії на підставі спеціального закону.

Суд зазначив, що умови та механізм призначення пенсії по інвалідності за Законом №1058-IV та Законом №2262-ХІІ істотно відрізняються. Однією з ключових особливостей пенсії за Законом №2262-ХІІ є те, що вона призначається після звільнення з військової служби та не залежить від віку особи і наявності страхового стажу.

На переконання суду, відповідач безпідставно пов’язав дату призначення пенсії з днем надходження документів до органу Пенсійного фонду та не врахував положення пункту «б» статті 50 Закону №2262-ХІІ, згідно з якими право на пенсію виникає з наступного дня після звільнення зі служби.

Суд підкреслив, що право особи на отримання пенсії не може залежати від того, коли уповноважений орган сформував та передав до Пенсійного фонду необхідний пакет документів.

Також суд визнав помилковими посилання відповідача на положення Порядку №3-1 щодо визначення дня звернення за призначенням пенсії. На думку суду, ці норми регулюють порядок подання документів, але не визначають день виникнення права особи на пенсію по інвалідності.

Суд дійшов висновку у справі № 400/9753/25, що внаслідок неправильного визначення дати призначення пенсії позивач недоотримав належні йому пенсійні виплати за минулий час.

З огляду на встановлені обставини Миколаївський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області щодо неправильного встановлення дня призначення пенсії по інвалідності та зобов’язав призначити позивачу пенсію по інвалідності відповідно до Закону №2262-ХІІ з 7 травня 2023 року з виплатою заборгованості за минулий час з урахуванням раніше виплачених сум пенсії.

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