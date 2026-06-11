Які податкові документи не можна знищувати протягом 5 років: роз’яснення

ДПС нагадала платникам податків про строки зберігання бухгалтерських, податкових та первинних документів, які можуть становити від 3 до 7 років залежно від їх виду.

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Із 28 квітня 2023 року в Україні діють оновлені правила щодо мінімальних строків зберігання податкових та бухгалтерських документів. Відповідні зміни були внесені Законом №2970-IX, який імплементує міжнародний стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.

У податковій службі нагадали, що нові вимоги поширюються як на документи, створені після набрання чинності законом, так і на документи, строк зберігання яких ще не закінчився станом на 28 квітня 2023 року. Також вони стосуються підприємств та організацій, які перебувають у процесі ліквідації або щодо яких рішення про ліквідацію було ухвалене після набрання чинності законом.

Податковий кодекс зобов’язує платників податків вести облік доходів, витрат та інших показників на підставі первинних документів, бухгалтерських регістрів, фінансової звітності та інших документів, необхідних для нарахування і сплати податків.

Залежно від виду документів встановлено різні строки їх зберігання:

2555 днів (понад 7 років) — для документів і відомостей, необхідних для здійснення податкового контролю у сфері трансфертного ціноутворення та окремих міжнародних операцій;

1825 днів (5 років) — для первинних документів, бухгалтерських регістрів, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків більшістю юридичних осіб та окремими платниками єдиного податку;

1095 днів (3 роки) — для інших документів, на які не поширюються спеціальні вимоги;

1095 днів — для документів, пов’язаних із виконанням іншого законодавства, контроль за дотриманням якого здійснюють податкові органи, зокрема дозвільних документів.

Податківці наголошують, що недотримання встановлених строків зберігання документів може створити проблеми під час податкових перевірок та підтвердження правильності нарахування податків. Тому бізнесу варто переглянути свої архіви та переконатися, що документи зберігаються відповідно до оновлених вимог законодавства.

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