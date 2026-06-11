ВСП закрыл дисциплинарное дело Артема Скворцова, несмотря на заявление ОГП о недостоверных сведениях в декларации

ВСП оставил без изменений решение КДКП о закрытии дисциплинарного производства в отношении прокурора из Полтавщины Артема Скворцова.

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Высший совет правосудия оставил без изменений решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 29 января 2026 года о закрытии дисциплинарного производства в отношении прокурора Миргородской окружной прокуратуры Полтавской области Артема Скворцова.

Обстоятельства дела

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поступило заявление исполняющего обязанности руководителя Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора о совершении прокурором дисциплинарного проступка. В частности, заявитель указывал, что прокурор Артем Скворцов подал декларацию доброчесности, в которую внес недостоверные сведения. В частности, в пунктах 1 и 5 раздела II он не указал о действиях, которые могут порочить звание прокурора, и не сообщил о противоправных внеслужебных отношениях.

На момент подачи декларации в отношении прокурора Артема Скворцова было открыто уголовное производство по части третьей статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). По версии следствия он якобы вступил в противоправные отношения с адвокатом и обвиняемым и требовал взятку за непривлечение лица к уголовной ответственности.

Однако постановлением старшего следователя по особо важным делам Территориального управления ГБР в Полтаве от 6 января 2026 года уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

Решение комиссии и ВСП

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решением от 29 января 2026 года закрыла дисциплинарное производство, поскольку не установила достаточных фактов, безоговорочно свидетельствовавших о совершении прокурором дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия, рассмотрев дело, поддержал позицию КДКП. ВСП отметил, что Конституция Украины требует четкого определения оснований дисциплинарной ответственности в законе, однако Закон Украины «О прокуратуре» не содержит такого основания, как внесение недостоверных сведений в декларацию доброчесности прокурора. В связи с этим оснований для привлечения Артема Скворцова к дисциплинарной ответственности нет.

Таким образом, решение КДКП о закрытии дисциплинарного производства оставлено в силе.

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