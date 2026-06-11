Поділили нерухомість, але без дозволів: чи може реєстратор вимагати документ про введення в експлуатацію

Державна реєстрації прав на нерухоме майно у разі поділу майна без реконструкції.

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Законодавство та практика свідчать, що поділ об’єкта нерухомого майна не завжди пов’язаний із реконструкцією. Зокрема, поділ нежитлових приміщень, який здійснюється без втручання в несучі конструкції будівлі та без зміни основних техніко-економічних показників обʼєкта. У такому випадку поділ є юридичною процедурою утворення нових самостійних об’єктів нерухомого майна, а не наслідком виконання будівельних робіт.

У відповіді громадській організації, Мін’юст підкреслює, що якщо під час поділу не виконувалися роботи, для яких законодавством передбачено отримання дозвільних документів у сфері будівництва, державний реєстратор не має підстав вимагати документ про прийняття об’єкта в експлуатацію.

Окремо наголошується, що у разі виявлення під час технічної інвентаризації самочинних будівельних робіт відповідні відомості вносяться до Реєстру будівельної діяльності. У таких випадках саме дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) є визначальними для підтвердження наявності або відсутності таких робіт.

Якщо після поділу в ЄДЕССБ містяться технічні характеристики новоутворених об’єктів, відомості про присвоєння їм адрес і відсутня інформація про самочинні будівельні роботи, це вважається достатнім підтвердженням законності процедури без необхідності додаткових дозвільних документів.

Також у Міністерстві юстиції зазначають, що висновок щодо технічної можливості поділу лише підтверджує можливість поділу об’єкта з технічної точки зору та не є доказом проведення реконструкції чи інших будівельних робіт.

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