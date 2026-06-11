ДТП з електросамокатами в Україні – за статистико, у 79% випадків винні самі водії

Найчастіше водії самокатів порушують ПДР або керують у стані сп’яніння.

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Щонайменше 132 справи щодо ДТП за участю електросамокатів розглянули українські суди за останні півтора року. Такі дані наводить «Опендатабот» із посиланням на пошуковик судового реєстру.

У 79% випадків, або 104 справах, винними визнавали саме водії електросамокатів. Майже третина таких ДТП — 38 справ (29%) — стосувалася неповнолітніх учасників.

За минулий рік суди винесли рішення у 66 справах, а за перші п’ять місяців поточного року — ще у 38, визнавши винними кермувальників електросамокатів.

Де фіксують найбільше ДТП

Найбільшу кількість аварій з вини водіїв електросамокатів зафіксовано:

на Одещині — 11 справ у 2025 році та 12 за останні п’ять місяців;

на Львівщині — 11 та 5 справ відповідно;

на Вінниччині — 5 та 4 справи;

на Волині — 5 та 3 справи;

у Київській області — 7 та 1 справа.

Єдиним регіоном, де за останні півтора року не зафіксовано жодної судової справи щодо ДТП з вини самокатників, стала Чернівецька область.

Основні порушення самокатників

Найчастіше справи розглядаються за порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП (ст. 124 КУпАП) — 57 випадків.

Серед типових ситуацій — зіткнення з автомобілями, наїзди на пішоходів та втечі з місця пригоди.

Зокрема, у Львові користувач орендованого самоката JET пошкодив два припарковані автомобілі та залишив місце ДТП. Суд призначив штраф 3400 грн.

У Дніпрі водій електросамоката Magura проїхав на червоний сигнал світлофора та збив дитину на пішохідному переході. У суді він пояснював це відмовою гальм узимку, однак отримав штраф 850 грн.

Керування у стані сп’яніння

Другою за кількістю категорією є керування електросамокатом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (ст. 130 КУпАП) — 47 справ.

У більшості випадків суди призначають штраф у 17 000 грн.

Наприклад, в Одесі водія самоката з рівнем алкоголю в крові 0,65 проміле оштрафували на 17 тис. грн, попри його заяви, що він лише котив транспортний засіб.

В іншому випадку суд в Одесі також призначив штраф 17 тис. грн і позбавив права керування транспортом на рік, хоча це рішення наразі оскаржується.

Якщо порушення повторюється протягом року, покарання посилюється. В одному з випадків в Одесі суд призначив 34 тис. грн штрафу та позбавив права керування транспортом на 3 роки.

Окремо фіксуються випадки ДТП із постраждалими. У Києві нетверезий водій самоката Bikenow збив малолітню дитину на тротуарі та отримав штраф 17 тис. грн і позбавлення водійських прав на рік.

У Вінниці нетверезий кермувальник Bolt збив літню жінку, яка отримала перелом плеча. Суд призначив штраф 34 тис. грн і зобов’язав компенсувати витрати на експертизи.

Участь неповнолітніх

У 38 зі 132 справ фігурували неповнолітні — це майже третина всіх випадків. Серед ДТП, де винними були самокатники, підлітки становлять близько чверті.

Найбільше таких справ зафіксовано на Вінниччині (4), Львівщині (3) та Черкащині (3).

Особи молодше 16 років до адміністративної відповідальності не притягуються — протоколи складають на батьків за неналежне виконання обов’язків (ст. 184 КУпАП).

Так, в Івано-Франківську 15-річна дівчина на електросамокаті зіткнулася з автомобілем на переході, після чого штраф отримала її мати — 850 грн.

Відсутність провадження або закриті справи

У Хмельницькому 12-річний водій прокатного самоката потрапив у ДТП з автомобілем Toyota Yaris. Суд визнав вину водія самоката, однак провадження закрив через сплив строків давності.

Що підкреслюють суди

У багатьох рішеннях суди наголошують, що водії електросамокатів є повноцінними учасниками дорожнього руху та зобов’язані дотримуватися правил. Зокрема, на пішохідних переходах вони мають переходити дорогу пішки.

Штрафи та наслідки

Розмір штрафів у справах про електросамокати залежить від порушення:

850 грн — за окремі адміністративні порушення та справи щодо батьків неповнолітніх;

17 000 грн — за керування у стані сп’яніння;

додатково — судовий збір близько 665 грн у 2026 році та можливі компенсації потерпілим або власникам пошкодженого майна.

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