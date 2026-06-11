Купили і продали авто за місяць: чи треба платити транспортний податок юридичній особі

Юридичні особи, які придбали та продали легковий автомобіль в межах одного календарного місяця, не зобов’язані подавати декларацію з транспортного податку та сплачувати цей податок, оскільки дата початку і припинення нарахування податкового зобов’язання фактично збігаються.

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Питання сплати транспортного податку залишається актуальним для юридичних осіб, які здійснюють операції з придбання та відчуження транспортних засобів. Особливу увагу варто приділяти випадкам, коли автомобіль купується та продається протягом одного календарного місяця, адже в таких ситуаціях порядок оподаткування має свої особливості.

Податкова служба роз’яснила порядок сплати транспортного податку юридичними особами у разі придбання та продажу легкового автомобіля в межах одного місяця.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, які є власниками зареєстрованих в Україні транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню відповідно до вимог законодавства.

Порядок державної реєстрації, перереєстрації та зняття транспортних засобів з обліку визначено постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388. Документ регулює процедури, пов’язані з автомобілями, автобусами, мотоциклами, причепами, напівпричепами, мопедами та іншими транспортними засобами.

Відповідно до підпункту 267.6.5 Податкового кодексу України, якщо право власності на транспортний засіб переходить від одного власника до іншого протягом звітного року, транспортний податок розраховується окремо для кожної сторони. Попередній власник сплачує податок за період з 1 січня поточного року до початку місяця, в якому він втратив право власності на транспортний засіб. Новий власник, своєю чергою, починає сплачувати податок з місяця, в якому набув право власності на такий об’єкт оподаткування.

У випадку, коли одна й та сама юридична особа протягом одного календарного місяця спочатку зареєструвала придбання автомобіля, а потім оформила його відчуження та зняття з обліку, дата початку нарахування транспортного податку та дата припинення його обчислення фактично збігаються. Йдеться про початок того місяця, в якому юридична особа одночасно набула і втратила право власності на транспортний засіб.

Таким чином, якщо юридична особа придбала легковий автомобіль і продала його в межах одного календарного місяця, обов’язок щодо подання декларації з транспортного податку та сплати такого податку не виникає.

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