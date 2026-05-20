КГС ВС має вирішити, чи може статут ОСББ змінювати законодавчий порядок голосування співвласників

Верховний Суд передав справу про ОСББ до палати КГС ВС для узгодження підходів щодо голосування співвласників за внески та управління майном.

Верховний Суд передав на розгляд судової палати справу № 910/18904/23 щодо можливості встановлення у статуті ОСББ іншої кількості голосів для ухвалення рішень про внески та платежі, ніж передбачено законом.

Як йдеться у матеріалах справи, позивач звернувся до суду з позовом, у якому поставив під сумнів положення статуту ОСББ так і рішення загальних зборів об’єднання.

Позивач просив суд визнати недійсним положення статуту ОСББ, яким передбачено, що рішення щодо внесків, управління та користування спільним майном, а також питань реконструкції та капітального ремонту вважаються ухваленими лише за умови, що за них проголосували співвласники, яким належить понад 50% загальної площі квартир і нежитлових приміщень.

Позивач вважав, що такий порядок визначення результатів голосування є незаконним і суперечить Закону України «Про ОСББ».

Також позивач оскаржував рішення зборів, якими для співвласників було встановлено систему обов’язкових платежів: внесок на управління будинком у розмірі 9,80 грн за м кв., внесок до резервного фонду — 1 грн за м кв., одноразовий внесок на відеоспостереження та систему контролю доступу — 500 грн з квартири, а також щомісячний внесок на консьєрж-сервіс у розмірі 140 грн з квартири.

Рішення суддів попередніх інстанцій

Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов, виходячи з того, що рішення про внески та управління спільним майном мають ухвалюватися виключно з дотриманням вимог ч. 14 ст. 10 Закону України «Про ОСББ», яка передбачає поріг голосів — не менш як дві третини від загальної кількості голосів співвласників.

На думку судів, положення статуту, які дозволяють ухвалювати такі рішення за іншою моделлю голосування, зокрема через орієнтацію на 50% площі, суперечать закону і не можуть застосовуватися. Суди вказали, що фактичні результати голосування не підтверджують досягнення необхідної кількості голосів, а процедура письмового опитування була проведена з порушенням встановленого порядку, що додатково вплинуло на легітимність прийнятих рішень.

ОСББ у касаційній скарзі заперечило такі висновки, посилаючись на те, що суди не врахували наявну практику Верховного Суду, яка, на думку скаржника, допускає можливість визначення порядку голосування безпосередньо у статуті об’єднання. Також було наголошено, що у судовій практиці існують різні підходи до тлумачення ч. 14 ст. 10 Закону України «Про ОСББ», що, на переконання скаржника, потребує формування єдиного правового висновку.

Мотиви передачі справи

У цій справі Верховний Суд постав перед необхідністю оцінити, чи може статут ОСББ фактично змінювати встановлений законом порядок ухвалення рішень щодо внесків та управління спільним майном, зокрема — встановлювати іншу кількість голосів співвласників, ніж передбачено ч. 14 ст. 10 Закону України «Про ОСББ», а також чи можуть такі статутні положення мати пріоритет над імперативними нормами закону.

Під час аналізу колегія суддів звернула увагу, що у межах практики Верховного Суду вже сформувалися різні підходи до тлумачення цієї норми. Йдеться насамперед про питання балансу між імперативним регулюванням у законі та автономією співвласників у межах статуту ОСББ.

З одного боку, у справі № 908/1445/21 Верховний Суд виходив із більш гнучкого підходу, за яким при визначенні порядку голосування слід одночасно враховувати і положення закону, і положення статуту. У цьому контексті наголошувалося, що якщо статут не встановлює спеціальної вимоги щодо кваліфікованої більшості у дві третини голосів, відповідні рішення можуть ухвалюватися простою більшістю. Водночас у випадках, коли статут все ж визначає порядок голосування, він має узгоджуватися з вимогами закону, що передбачають підвищений поріг голосів для ключових рішень.

Цей підхід був підтриманий і в низці подальших постанов, зокрема від 27.11.2024 у справі № 904/6054/23 та від 06.05.2025 у справі № 910/20143/23, на які посилається скаржник, що свідчить про наявність певної лінії правозастосування, орієнтованої на поєднання норм закону та статутного регулювання.

Водночас інша група рішень Верховного Суду демонструє більш жорстке тлумачення імперативності ч. 14 ст. 10 Закону України «Про ОСББ». Так, у постанові від 20.07.2022 у справі № 908/1445/21 суд дійшов висновку, що встановлення у статуті порогу 51% голосів суперечить закону, а отже, пріоритет має саме законодавча вимога щодо необхідності двох третин голосів для прийняття відповідних рішень.

Ще один підхід простежується у постановах від 14.09.2022 у справі № 914/3112/20 та від 15.08.2024 у справі № 910/3339/23, де Верховний Суд фактично визнав допустимість застосування положень статуту, які передбачають ухвалення рішень простою більшістю голосів, якщо саме так визначено внутрішні правила ОСББ.

Таким чином, у практиці Верховного Суду одночасно існують різні моделі тлумачення однієї й тієї ж норми: від пріоритету імперативних вимог закону щодо кваліфікованої більшості — до підходу, який допускає більшу автономію статуту ОСББ у визначенні порядку голосування.

Саме наявність цієї неоднорідності у правозастосуванні стала підставою для передачі справи № 910/18904/23 на розгляд палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду з метою забезпечення єдності судової практики та визначення остаточного підходу до застосування ч. 14 ст. 10 Закону України «Про ОСББ».

Отже, суд констатував, що спір у цій справі виходить за межі звичайного корпоративного конфлікту в ОСББ і стосується базового питання — чи може внутрішній статут змінювати законодавчо встановлений механізм ухвалення рішень співвласниками. Ключовим для колегії стало те, що закон встановлює підвищені вимоги до ухвалення рішень ОСББ щодо внесків і управління спільним майном, але у практиці Верховного Суду немає єдиної позиції, чи ці вимоги завжди є обов’язковими, чи їх можна змінювати через статут.

Через це суд не став остаточно вирішувати спір у цій ухвалі. Натомість він визнав, що різні підходи вже призводять до різних рішень у подібних справах. Саме тому справу передали на розгляд палати, щоб встановити один обов’язковий підхід для всіх таких спорів.

