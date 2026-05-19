Навіщо при отриманні паспорта просять придумати ПІН- і ПАК-коди та що буде, якщо їх забути

Ннвіщо власникам ID-карток потрібні чотири коди та чи залишиться паспорт дійсним у разі їх втрати.

У Державній міграційній службі пояснили, як працюють ПІН- та ПАК-коди в ID-картках і чи залишається документ чинним у разі блокування електронного чіпа.

Для чого потрібні ПІН-коди

Паспорт громадянина України у формі ID-картки містить безконтактний електронний носій — чіп, на якому зберігаються персональні та біометричні дані власника.

Для доступу до інформації на чіпі використовуються ПІН1 та ПІН2, які людина створює самостійно під час отримання документа.

ПІН1 потрібен для ідентифікації та доступу до даних на чіпі, а ПІН2 — для накладення електронного підпису.

Саме ці коди дають змогу вносити зміни до інформації без заміни ID-картки — наприклад, у разі зміни місця проживання або прізвища після одруження.

Що таке ПАК-коди

ПАК1 та ПАК2 є кодами розблокування. Вони використовуються у випадку, якщо власник кілька разів неправильно ввів ПІН-коди.

Усі цифрові комбінації зберігаються виключно на чіпі ID-картки та не фіксуються у державних базах. Тому громадянам радять самостійно подбати про їх конфіденційне зберігання.

Коли блокується чіп

Доступ до чіпа автоматично блокується після трьох неправильних спроб введення ПІН1 або ПІН2.

Для відновлення доступу потрібно ввести відповідний ПАК-код. Якщо ж ПАК-коди також вводити неправильно 10 разів поспіль, чіп буде остаточно заблокований.

Чи буде дійсною ID-картка

Навіть після блокування електронного носія ID-картка залишається чинною до завершення строку дії документа.

Однак у такому випадку власник не зможе зчитувати інформацію з чіпа або вносити до неї зміни.

Що робити у разі блокування

Якщо доступ до чіпа остаточно заблоковано, власнику ID-картки потрібно звернутися до будь-якого підрозділу ДМС та подати заяву на обмін паспорта через непридатність документа для подальшого використання.

ID-картка оформлюється особам до 18 років строком на 4 роки, а після досягнення повноліття — на 10 років.

