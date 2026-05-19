  1. Публікації
  2. / В Україні

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар

15:57, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВРП не задовольнила скаргу судді, змінивши лише юридичну аргументацію рішення
ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар
Фото: novyny.live
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя частково скасувала рішення Другої дисциплінарної палати ВРП щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Київського районного суду міста Одеси Салтан Людмили Володимирівни та ухвалила нове рішення, яким виклала мотивувальну частину у новій редакції. В іншій частині рішення дисциплінарної палати залишено без змін.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення підтримали 13 членів Ради, проти ніхто не голосував.

Скаргу на рішення дисциплінарної палати подала сама суддя та її представник. Після надходження скарги додаткових письмових пояснень від них до ВРП не надходило.

Суддя Людмила Салтан була призначена на посаду судді Київського районного суду Одеси указом Президента у травні 2009 року строком на п’ять років, а у грудні 2017 року призначена на цю посаду безстроково. За місцем роботи судді надали позитивну характеристику: дисциплінарних порушень вона раніше не допускала та до дисциплінарної відповідальності не притягувалася.

У ВРП наголосили, що дисциплінарна та кримінальна відповідальність є різними видами юридичної відповідальності і можуть застосовуватися незалежно одна від одної. Принцип презумпції невинуватості поширюється на кримінальне провадження, але не перешкоджає оцінці поведінки судді у межах дисциплінарного провадження.

За висновком дисциплінарної палати, у діях судді були встановлені факти позапроцесуального спілкування з учасником справи та отримання неправомірної вигоди, що суперечить стандартам суддівської етики та підриває авторитет правосуддя.

Зокрема, свідок під час допиту підтвердив, що у березні 2023 року суддя запропонувала надати їй 4 тисячі доларів США за ухвалення рішення на його користь у цивільній справі. За його словами, кошти були передані 29 березня 2023 року.

Ці обставини також досліджувалися у кримінальному провадженні. Вироком ВАКС від 6 березня 2026 року суддю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки і конфіскацією майна. Водночас на момент розгляду скарги у ВРП цей вирок ще не набрав законної сили.

У ВРП зазначили, що позитивна характеристика судді та посилання сторони захисту на проходження нею служби у ЗСУ були враховані, однак не спростовують тяжкості дисциплінарного проступку.

У результаті Вища рада правосуддя вирішила частково скасувати рішення дисциплінарної палати від 26 лютого 2025 року №342/2дп/15/25 та викласти його мотивувальну частину у новій редакції, залишивши інші положення без змін. З текстом рішення зможемо ознайомиться, як тільки воно з’явиться на офіційній сторінці ВРП

Рішення ВРП може бути оскаржене у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя хабар ВАКС ВРП

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар

ВРП не задовольнила скаргу судді, змінивши лише юридичну аргументацію рішення

Верховний Суд пояснив, як розрахувати середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні

Верховний Суд актуалізував формулу розрахунку компенсацій за несвоєчасну індексацію грошового забезпечення.

Запис був, але прийом не відбувся: ВРП відмовилась відкривати провадження щодо голови ДСА через збій відеозв’язку

Вища рада правосуддя пояснила рішення технічним збоєм у системі відеозв’язку та відсутністю підстав для дисциплінарного провадження щодо керівника ДСА України.

Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали

ВРП виключила з порядку денного та відклала розгляд питань щодо звільнення двох суддів у відставку.

Удар по deep strike: засновник Fire Point Денис Штілерман звинуватив ЦПК у затримці міжнародних контрактів

За словами Дениса Штілермана, Центр протидії корупції затримав запуск європейського протибалістичногощита Freyja, розсилаючи іноземним послам документацію українськоїкомпанії Fire Point.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]