ВРП залишила в силі дисциплінарне стягнення для судді Людмили Салтан, яку ВАКС засудив за хабар

ВРП не задовольнила скаргу судді, змінивши лише юридичну аргументацію рішення

Вища рада правосуддя частково скасувала рішення Другої дисциплінарної палати ВРП щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Київського районного суду міста Одеси Салтан Людмили Володимирівни та ухвалила нове рішення, яким виклала мотивувальну частину у новій редакції. В іншій частині рішення дисциплінарної палати залишено без змін.

Рішення підтримали 13 членів Ради, проти ніхто не голосував.

Скаргу на рішення дисциплінарної палати подала сама суддя та її представник. Після надходження скарги додаткових письмових пояснень від них до ВРП не надходило.

Суддя Людмила Салтан була призначена на посаду судді Київського районного суду Одеси указом Президента у травні 2009 року строком на п’ять років, а у грудні 2017 року призначена на цю посаду безстроково. За місцем роботи судді надали позитивну характеристику: дисциплінарних порушень вона раніше не допускала та до дисциплінарної відповідальності не притягувалася.

У ВРП наголосили, що дисциплінарна та кримінальна відповідальність є різними видами юридичної відповідальності і можуть застосовуватися незалежно одна від одної. Принцип презумпції невинуватості поширюється на кримінальне провадження, але не перешкоджає оцінці поведінки судді у межах дисциплінарного провадження.

За висновком дисциплінарної палати, у діях судді були встановлені факти позапроцесуального спілкування з учасником справи та отримання неправомірної вигоди, що суперечить стандартам суддівської етики та підриває авторитет правосуддя.

Зокрема, свідок під час допиту підтвердив, що у березні 2023 року суддя запропонувала надати їй 4 тисячі доларів США за ухвалення рішення на його користь у цивільній справі. За його словами, кошти були передані 29 березня 2023 року.

Ці обставини також досліджувалися у кримінальному провадженні. Вироком ВАКС від 6 березня 2026 року суддю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки і конфіскацією майна. Водночас на момент розгляду скарги у ВРП цей вирок ще не набрав законної сили.

У ВРП зазначили, що позитивна характеристика судді та посилання сторони захисту на проходження нею служби у ЗСУ були враховані, однак не спростовують тяжкості дисциплінарного проступку.

У результаті Вища рада правосуддя вирішила частково скасувати рішення дисциплінарної палати від 26 лютого 2025 року №342/2дп/15/25 та викласти його мотивувальну частину у новій редакції, залишивши інші положення без змін. З текстом рішення зможемо ознайомиться, як тільки воно з’явиться на офіційній сторінці ВРП

Рішення ВРП може бути оскаржене у порядку, передбаченому статтею 52 Закону України «Про Вищу раду правосуддя».

