У Києві призначили нового керівника територіального управління ДСА – ним став Євген Наюк

16:36, 19 травня 2026
Євген Наюк очолив територіальне управління Державної судової адміністрації у столиці.
У територіальному управлінні Державної судової адміністрації відбулися кадрові зміни на рівні керівництва регіональних підрозділів.

Зокрема, відповідно до частини п'ятої статті 153 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та норм Закону України «Про правовий режим воєнного стану», начальником ТУ ДСА України в місті Києві призначено Євгена Наюка.

Він приступив до виконання обов’язків із 19 травня 2026 року.

Посадовець буде виконувати свої обов'язки протягом періоду дії воєнного стану в Україні – до затвердження в установленому порядку начальників територіальних управлінь згідно з процедурами, передбаченими законодавством про державну службу, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Граничний строк перебування на зазначених посадах відповідно до законодавства становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

ДСА Київ

