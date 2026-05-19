В Афганістані дозволили шлюби з дітьми: дівчат можуть видавати заміж із 12 років

Мовчання дівчини після досягнення статевої зрілості тепер можуть офіційно вважати згодою на шлюб.

В Афганістані офіційно дозволили шлюби з дітьми. Новий сімейний регламент, ухвалений «Талібаном», визнає законними дитячі шлюби у низці випадків та суттєво розширює повноваження релігійних судів. Про це повідомляє Amu TV.

Крім того, нові правила передбачають, що мовчання дівчини після досягнення статевої зрілості може вважатися згодою на шлюб. В Афганістані такий вік у практиці талібів може визначатися з 12 років.

Документ під назвою «Принципи розлучення між подружжям» складається з 31 статті та вже опублікований в офіційному віснику талібів після затвердження лідером руху Гайбатуллою Ахундзадою.

У регламенті прописані правила розлучення та сімейних спорів у різних ситуаціях — від дитячих шлюбів і зникнення чоловіка до звинувачень у подружній зраді та відмови від ісламу.

Найбільше уваги привернула норма про так зване «право після дорослішання». Йдеться про можливість для дитини, яку одружили або видали заміж у ранньому віці, після досягнення повноліття вимагати скасування шлюбу. Але зробити це можна лише через суд.

Згідно з документом, якщо неповнолітню дитину одружили не батько чи дідусь, а інші родичі, такий шлюб усе одно можуть визнати законним — за умови, що подружжя вважається «соціально сумісним», а викуп за наречену є «справедливим».

При цьому таліби залишили батькам і дідусям широкі повноваження щодо укладення дитячих шлюбів. Скасувати такий союз можуть лише у випадках, якщо опікунів визнають жорстокими, психічно хворими або «морально зіпсованими».

Окремі положення документа стосуються жінок. Зокрема, у регламенті зазначено, що мовчання незаміжньої дівчини після досягнення статевої зрілості може автоматично трактуватися як згода на шлюб.

Також нові правила дозволяють релігійним суддям втручатися у сімейні конфлікти через звинувачення у зраді, тривалу відсутність чоловіка або відмову від ісламу.

Документ передбачає, що суди можуть застосовувати ув’язнення та фізичні покарання для виконання своїх рішень.

Крім того, регламент визначає правила для шлюбів між мусульманами та немусульманами. Якщо один із подружжя приймає іслам, а інший — ні, суд може постановити про примусове розлучення.

Нові правила оприлюднили на тлі подальшого посилення обмежень для жінок і дівчат в Афганістані після повернення «Талібану» до влади у 2021 році.

За останні роки таліби заборонили дівчатам навчатися після шостого класу, закрили жінкам доступ до університетів, а також суттєво обмежили їхнє право на роботу, пересування та участь у суспільному житті.

ООН та міжнародні правозахисні організації неодноразово засуджували ці дії, називаючи їх системним порушенням прав людини.

