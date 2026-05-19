У Львові відкрили Центр захисту прав людини – звернення до омбудсмана в регіоні зросли на 248%

Новий правозахисний хаб став 13-м в Україні та має пришвидшити розгляд звернень громадян, зокрема військових і родин зниклих безвісти.

Фото: suspilne.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові відкрили новий Центр захисту прав людини, який працюватиме як сучасний правозахисний простір для громадян. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це вже 13-й регіональний центр такого формату в Україні, створений у межах реформи децентралізації інституції Омбудсмана.

У 2025 році до Офісу Омбудсмана у Львівській області звернулися 6 592 людини, що на 248% більше, ніж у 2022 році. Найчастіше звертаються військові, ветерани, родини військовополонених і зниклих безвісти.

«Така динаміка свідчить про одне: людям потрібне місце, де їх почують і допоможуть», – зазначив Лубінець.

За його словами, новий центр передбачає роботу в форматі відкритого простору з окремими зонами для прийому громадян, зустрічей із представниками громадянського суспільства та роботи з експертами над змінами до законодавства. Також у центрі планують обговорювати системні проблеми, які надходять від заявників.

Лубінець також наголосив, що під час зустрічей із родинами військовополонених і зниклих безвісти порушувалися проблеми бюрократичних процедур, тривалого отримання довідок, складнощів із соціальними виплатами, верифікацією даних і результатів ДНК-експертиз.

За його словами, нові центри мають дозволити оперативніше реагувати на такі випадки: від моменту звернення до передачі інформації відповідним органам може проходити не місяці, а значно коротший час, зокрема навіть один день у випадку виявлення системної проблеми.

У планах — розширення мережі центрів по всій Україні до кінця 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.