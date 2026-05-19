В Україні оновили Правила роздрібного ринку електричної енергії

18:20, 19 травня 2026
НКРЕКП схвалила зміни для активних споживачів та розподіленої генерації.
НКРЕКП повідомила, що схвалила проєкт постанови «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», розроблений на виконання законів України № 4777-IX та № 4825-IX.

Документ передбачає оновлення Правил роздрібного ринку електричної енергії та Порядку продажу й обліку електроенергії, виробленої активними споживачами.

Зокрема, уточнюється поняття «дозволена потужність», а також запроваджується поділ потужності на гарантовану та негарантовану.

Проєктом також розширюються можливості резервного електрозабезпечення об’єктів споживачів виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії.

Крім того, операторам установок зберігання енергії пропонується надати право продавати електроенергію споживачам за договором купівлі-продажу за умови наявності спільної точки приєднання до мереж оператора системи розподілу.

Окремі зміни стосуються постачання електроенергії постачальником «останньої надії» для захищених споживачів та об’єктів критичної інфраструктури.

Також уточнюються правила роботи активних споживачів. Передбачається, що електроенергія, вироблена приватними домогосподарствами із сонячних електростанцій за «зеленим» тарифом, викуповуватиметься постачальниками універсальних послуг лише у денні години:

з 1 квітня по 31 жовтня - з 04:00 до 23:00;

з 1 листопада по 31 березня - з 06:00 до 21:00.

«Для активних споживачів, які працюють за механізмом самовиробництва та застосовують спрощену систему оподаткування, пропонується можливість проводити розрахунки за відпущену та спожиту електроенергію без взаємозаліку.

Запропоновані зміни спрямовані на розвиток активного споживання, установок зберігання енергії та розподіленої генерації, а також на підвищення енергетичної стійкості України.

Вказане рішення – початок регуляторної процедури: проєкт постанови буде розміщений на офіційному вебсайті НКРЕКП для отримання зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених сторін», - додали у Комісії.

