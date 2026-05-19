Запис був, але прийом не відбувся: ВРП відмовилась відкривати провадження щодо голови ДСА через збій відеозв’язку

Вища рада правосуддя пояснила рішення технічним збоєм у системі відеозв’язку та відсутністю підстав для дисциплінарного провадження щодо керівника ДСА України.

Вища рада правосуддя на засіданні 19 травня вирішила відмовити у порушенні дисциплінарного провадження стосовно голови Державної судової адміністрації України Максима Пампури за скаргою громадянки Ольги Кравцової.

Як повідомив доповідач, член ВРП Микола Мороз, скарга надійшла 17 березня 2026 року. Заявниця стверджувала, що була записана на відеоприйом до керівника ДСА на 16 березня, однак прийом у призначений час не відбувся. За її словами, її не повідомили про причини скасування та не надали альтернативного способу звернення.

У Державній судовій адміністрації пояснили, що відеоприйом не відбувся через технічний збій у підсистемі відеоконференцзв’язку Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Унаслідок цього модератори не отримали інформацію про запис громадян на прийом, а відповідні повідомлення не були доведені до посадової особи.

Також зазначено, що 25 березня заявниці надали письмову відповідь за результатами розгляду її звернення.

За результатами перевірки ВРП дійшла висновку, що в діях голови ДСА України Максима Пампури відсутні ознаки дисциплінарного проступку, оскільки ситуація була спричинена технічними обставинами.

Рішення підтримали 17 членів ради, проти не висловився жоден.

