  1. В Україні

Україна відкриває шлях до міжнародних інвестиційних спорів – закон

12:27, 19 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новий закон дозволяє розглядати в Україні міжнародні інвестиційні спори.
Україна відкриває шлях до міжнародних інвестиційних спорів – закон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський підписав 19 травня закон 4856-IX, який дозволяє розглядати в Україні міжнародні інвестиційні спори. Це має сприяти залученню іноземних інвестицій для післявоєнної відбудови країни та зробити державу привабливою локацією для вирішення комерційних спорів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Мова йде про законопроєкт № 12141. Документ 28 квітня підтримав 291 депутат.

Законопроєкт приводить наше законодавство у відповідність до Типового закону ЮНСІТРАЛ (ООН) і дозволяє міжнародним арбітражам розглядати інвестспори, якщо це передбачено угодою сторін.

Раніше до документу були зауваження юруправління та Верховного Суду, тож законопроєкт доопрацювали. Комітет ВР з питань правової політики рекомендував прийняти його у другому читанні і в цілому.

«Судово-юридична газета» вже раніше зазначала, що тривалий час компетенція міжнародного комерційного арбітражу в Україні була обмежена переважно стандартними зовнішньоторговельними операціями. Великі інвестиційні спори за участю держави зазвичай вимагали звернення до іноземних арбітражних інститутів (ICC, LCIA, SCC), що суттєво здорожчувало процес для української сторони та інвесторів. Завдяки законодавчим змінам Україна зможе стати конкурентним майданчиком для вирішення інвестиційних спорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Запис був, але прийом не відбувся: ВРП відмовилась відкривати провадження щодо голови ДСА через збій відеозв’язку

Вища рада правосуддя пояснила рішення технічним збоєм у системі відеозв’язку та відсутністю підстав для дисциплінарного провадження щодо керівника ДСА України.

Держоргани не відповіли на запити ВРП, через що питання звільнення судді Наталії Добрівської відклали

ВРП виключила з порядку денного та відклала розгляд питань щодо звільнення двох суддів у відставку.

Удар по deep strike: засновник Fire Point Денис Штілерман звинуватив ЦПК у затримці міжнародних контрактів

За словами Дениса Штілермана, Центр протидії корупції затримав запуск європейського протибалістичногощита Freyja, розсилаючи іноземним послам документацію українськоїкомпанії Fire Point.

Електросамокати випередили закон: чому відповідальність за ДТП несуть користувачі, а не сервіси прокату

Поки водії самокатів відповідають за порушення, сервіси прокату заробляють на них гроші, але майже не відповідають за ризики.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]