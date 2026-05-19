Україна відкриває шлях до міжнародних інвестиційних спорів – закон

Новий закон дозволяє розглядати в Україні міжнародні інвестиційні спори.

Президент Володимир Зеленський підписав 19 травня закон 4856-IX, який дозволяє розглядати в Україні міжнародні інвестиційні спори. Це має сприяти залученню іноземних інвестицій для післявоєнної відбудови країни та зробити державу привабливою локацією для вирішення комерційних спорів.

Мова йде про законопроєкт № 12141. Документ 28 квітня підтримав 291 депутат.

Законопроєкт приводить наше законодавство у відповідність до Типового закону ЮНСІТРАЛ (ООН) і дозволяє міжнародним арбітражам розглядати інвестспори, якщо це передбачено угодою сторін.

Раніше до документу були зауваження юруправління та Верховного Суду, тож законопроєкт доопрацювали. Комітет ВР з питань правової політики рекомендував прийняти його у другому читанні і в цілому.

«Судово-юридична газета» вже раніше зазначала, що тривалий час компетенція міжнародного комерційного арбітражу в Україні була обмежена переважно стандартними зовнішньоторговельними операціями. Великі інвестиційні спори за участю держави зазвичай вимагали звернення до іноземних арбітражних інститутів (ICC, LCIA, SCC), що суттєво здорожчувало процес для української сторони та інвесторів. Завдяки законодавчим змінам Україна зможе стати конкурентним майданчиком для вирішення інвестиційних спорів.

