Верховна Рада підтримала зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Верховна Рада розширила можливості міжнародного арбітражу для залучення інвестицій. У вівторок, 28 квітня, депутати підтримали законопроєкт № 12141. «За» проголосував 291 депутат.

Як зазначив співініціатор законопроекту, народний депутат Роман Бабій, законопроект приводить наше законодавство у відповідність до Типового закону ЮНСІТРАЛ (ООН) і дозволяє міжнародним арбітражам розглядати інвестспори, якщо це передбачено угодою сторін. Раніше до нього були зауваження юруправління та Верховного Суду, тож законопроект доопрацювали. Комітет ВР з питань правової політики рекомендував прийняти його у другому читанні і в цілому.

Нагадаємо, раніше автори законопроекту вказали, що Україна має стати місцем розгляду інвестиційних спорів як для спорів інвесторів з нашою державою, так і для спорів інвесторів з іноземними державами

