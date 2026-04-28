  1. Законодавство
  2. / В Україні

Верховна Рада підтримала зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

12:50, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
«За» проголосував 291 депутат.
Верховна Рада підтримала зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада розширила можливості міжнародного арбітражу для залучення інвестицій. У вівторок, 28 квітня, депутати підтримали законопроєкт № 12141. «За» проголосував 291 депутат.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначив співініціатор законопроекту, народний депутат Роман Бабій, законопроект приводить наше законодавство у відповідність до Типового закону ЮНСІТРАЛ (ООН) і дозволяє міжнародним арбітражам розглядати інвестспори, якщо це передбачено угодою сторін. Раніше до нього були зауваження юруправління та Верховного Суду, тож законопроект доопрацювали. Комітет ВР з питань правової політики рекомендував прийняти його у другому читанні і в цілому.

Нагадаємо, раніше автори законопроекту вказали, що Україна має стати місцем розгляду інвестиційних спорів як для спорів інвесторів з нашою державою, так і для спорів інвесторів з іноземними державами

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]