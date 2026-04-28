Верховная Рада поддержала изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Верховная Рада расширила возможности международного арбитража для привлечения инвестиций. Во вторник, 28 апреля, депутаты поддержали законопроект № 12141. «За» проголосовал 291 депутат.

Как отметил соинициатор законопроекта, народный депутат Роман Бабий, законопроект приводит наше законодательство в соответствие с Типовым законом ЮНСИТРАЛ (ООН) и позволяет международным арбитражам рассматривать инвестиционные споры, если это предусмотрено соглашением сторон. Ранее к нему были замечания от юридического управления и Верховного Суда, поэтому законопроект доработали. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал принять его во втором чтении и в целом.

Напомним, ранее авторы законопроекта указали, что Украина должна стать местом рассмотрения инвестиционных споров как для споров инвесторов с нашим государством, так и для споров инвесторов с иностранными государствами.

