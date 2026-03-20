МКАС без статусу юрособи: Комітет переглянув правки до закону про міжнародний арбітраж

Попри відмову від надання МКАС статусу юридичної особи, законопроєкт розширює можливості для ринків капіталу та захисту інвестицій

Фото: depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань правової політики зробив ще один крок на шляху до розвитку альтернативного вирішення спорів в Україні. Комітет на своєму засіданні 18 березня повторно розглянув законопроєкт № 12141, який має на меті перетворити Україну на авторитетне місце розгляду інвестиційних спорів іноземного інвестора з Україною і спорів інвесторів з іноземними державами. Основна ідея змін — створення сприятливого клімату для інвесторів, які братимуть участь у післявоєнному відновленні країни.

Раніше компетенція міжнародного комерційного арбітражу була обмежена стандартними зовнішньоекономічними операціями. Інвестиційні спори між іноземними компаніями та державою зазвичай вимагали звернення до іноземних арбітражних інститутів — ICC, LCIA, SIAC, VIAC або SCC, що значно здорожчувало процес для обох сторін. Завдяки законопроєкту № 12141 Україна може стати не просто спостерігачем у великих інвестиційних спорах, а дійсно конкурентним майданчиком для їх вирішення.

Законопроєкт № 12141 розширює поняття міжнародного спору. Відповідно до пропозицій, до міжнародного арбітражу можуть передаватися:

Інвестиційні спори: конфлікти між інвестором та державою або міжурядовими організаціями, що виникають на підставі міжнародних договорів, законів України чи контрактів;

Спори щодо облігацій: провадження між адміністратором за випуском облігацій та емітентом, якщо хоча б одна зі сторін є підприємством з іноземними інвестиціями;

Цивільно-правові відносини: якщо предмет арбітражної угоди пов’язаний більш ніж з одною країною.

Після розгляду понад 43 правок та отримання зауважень від Головного юридичного управління, Комітет переглянув свої попередні висновки.

Однією з центральних тем дискусій під час обговорення законодавчих новацій став правовий статус арбітражних установ при Торгово-промисловій палаті України. Йдеться про баланс між запровадженням нових підходів у сфері альтернативного вирішення спорів та збереженням стабільної, перевіреної роками інституційної моделі арбітражних установ.

Результатом засідання 18 березня стала відмова Комітету від надання статусу юридичної особи Міжнародному комерційному арбітражному суду (МКАС) та Морській арбітражній комісії (МАК). На попередніх етапах планувалося зробити ці установи окремими суб’єктами права. Роман Бабій, голова профільного підкомітету, зазначив: щоб не створювати додаткових ризиків при голосуванні та не шкодити основній ідеї закону, положення про статус юрособи було вирішено виключити.

Це означає, що арбітражні установи залишаються у звичній моделі самостійних постійно діючих установ при ТПП України.

Законопроєкт № 12141 — необхідний крок до зміцнення інвестиційного суверенітету України та розвитку арбітражної інфраструктури. Після засідання Комітету документ не передбачає зміни статусу МКА, що дозволяє зберегти інституційну стабільність і напрацьовану практику, уникнувши процесуальних ризиків. При цьому законопроєкт відкриває можливість розгляду інвестиційних спорів та спорів у сфері ринків капіталу, що є важливим сигналом для міжнародного бізнесу.

Детальніше про розширення юрисдикції міжнародного арбітражу, інвестиційні спори, нові правила призначення арбітрів, а також про поширення змін на раніше укладені арбітражні угоди можна прочитати у попередньому матеріалі «Судово-юридичної газети».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.