МКАС без статуса юрлица: Комитет пересмотрел правки к закону о международном арбитраже

13:00, 20 марта 2026
Несмотря на отказ от предоставления МКАС статуса юридического лица, законопроект расширяет возможности для рынков капитала и защиты инвестиций.
Комитет по вопросам правовой политики сделал еще один шаг на пути к развитию альтернативного разрешения споров в Украине. Комитет на своем заседании 18 марта повторно рассмотрел законопроект № 12141, целью которого является превращение Украины в авторитетное место рассмотрения инвестиционных споров иностранного инвестора с Украиной и споров инвесторов с иностранными государствами. Основная идея изменений — создание благоприятного климата для инвесторов, которые будут участвовать в послевоенном восстановлении страны.

Ранее компетенция международного коммерческого арбитража была ограничена стандартными внешнеэкономическими операциями. Инвестиционные споры между иностранными компаниями и государством обычно требовали обращения в иностранные арбитражные институты — ICC, LCIA, SIAC, VIAC или SCC, что значительно удорожало процесс для обеих сторон. Благодаря законопроекту № 12141 Украина может стать не просто наблюдателем в крупных инвестиционных спорах, а действительно конкурентной площадкой для их решения.

Законопроект № 12141 расширяет понятие международного спора. Согласно предложениям, в международный арбитраж могут передаваться:

  • Инвестиционные споры: конфликты между инвестором и государством или межправительственными организациями, возникающие на основании международных договоров, законов Украины или контрактов;
  • Споры по облигациям: производства между администратором по выпуску облигаций и эмитентом, если хотя бы одна из сторон является предприятием с иностранными инвестициями;
  • Гражданско-правовые отношения: если предмет арбитражного соглашения связан более чем с одной страной.

После рассмотрения более 43 правок и получения замечаний от Главного юридического управления, Комитет пересмотрел свои предыдущие выводы.

Одной из центральных тем дискуссий при обсуждении законодательных новшеств стал правовой статус арбитражных учреждений при Торгово-промышленной палате Украины. Речь идет о балансе между внедрением новых подходов в сфере альтернативного разрешения споров и сохранением стабильной, проверенной годами институциональной модели арбитражных учреждений.

Результатом заседания 18 марта стал отказ Комитета от предоставления статуса юридического лица Международному коммерческому арбитражному суду (МКАС) и Морской арбитражной комиссии (МАК). На предыдущих этапах планировалось сделать эти учреждения отдельными субъектами права. Роман Бабий, глава профильного подкомитета, отметил: чтобы не создавать дополнительных рисков при голосовании и не вредить основной идее закона, положение о статусе юрлица было решено исключить.

Это означает, что арбитражные учреждения остаются в привычной модели самостоятельных постоянно действующих учреждений при ТПП Украины.

Законопроект № 12141 — необходимый шаг к укреплению инвестиционного суверенитета Украины и развитию арбитражной инфраструктуры. После заседания Комитета документ не предусматривает изменения статуса МКА, что позволяет сохранить институциональную стабильность и наработанную практику, избежав процессуальных рисков. При этом законопроект открывает возможность рассмотрения инвестиционных споров и споров в сфере рынков капитала, что является важным сигналом для международного бизнеса.

Подробнее о расширении юрисдикции международного арбитража, инвестиционных спорах, новых правилах назначения арбитров, а также о распространении изменений на ранее заключенные арбитражные соглашения можно прочитать в предыдущем материале «Судебно-юридической газеты»

