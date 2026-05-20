Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Проблема некорректного ведения военного учета и ошибок в реестре «Обериг» не исчезает, а только масштабируется, создавая риски для тысяч граждан. Безответственность должностных лиц лишь усиливает социальное напряжение, а потому установление штрафов за халатность в ведении учета является обязательным шагом для обеспечения верховенства права.

После резонансных судебных решений, на которые обратила внимание «Судебно-юридическая газета», где женщины оспаривали незаконную постановку на военный учет, парламентарии попытались урегулировать проблему. Еще в марте парламентарии зарегистрировали законопроекты № 15116 и №15115.

Сегодня ошибочное взятие на учет, безосновательные задержания из-за неактуальных данных и игнорирование судебных решений по исправлению ошибок в реестрах — это реалии, требующие немедленного законодательного реагирования. Законопроект № 15115 должен был стать ответом на эти вызовы, однако предложенная редакция вызвала критику со стороны экспертов.

Технико-юридические ловушки проекта

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады соглашается с необходимостью ответственности, однако сомневается относительно редакции проекта.

Прежде всего критику вызывает само формулирование «нарушение порядка ведения военного учета», которое является слишком широким. Норма не уточняет, идет ли речь о технических ошибках в документах, или об умышленном внесении недостоверных данных.

Также остается неопределенным круг ответственных лиц. В ведении военного учета принимают участие различные учреждения — от медицинских заведений до органов местного самоуправления, поэтому сложно установить, кто именно должен отвечать за принятие конечного решения.

Отдельные замечания касаются размера штрафа. Фиксированное взыскание в 170 тыс. грн может противоречить принципу индивидуализации ответственности, закрепленному в ст. 61 Конституции, поскольку не дает возможности учесть степень вины.

Кроме того, эксперты отмечают, что такой высокий штраф по своему характеру может быть соизмерим с уголовным наказанием по критериям Европейского суда по правам человека, что требует усиленных процессуальных гарантий.

Еще одним вопросом является подсудность таких дел. Законопроект не предусматривает изменений в статью 221 КУоАП.

Вердикт НААУ

Национальная ассоциация адвокатов Украины также представила развернутый анализ проекта Закона № 15115. Несмотря на концептуальную поддержку идеи, адвокатское сообщество отмечает наличие критических дефектов, которые помешают реальному применению закона.

НААУ обращают внимание, что статья 210-1 КУоАП предусматривает ответственность физических лиц — призывников и военнообязанных, а не должностных лиц. Попытка предусмотреть ответственность для служащих в рамках этой же статьи создает правовое противоречие, поскольку речь идет о разных категориях субъектов и отличном порядке производства по делам.

В связи с этим предлагается выделить соответствующую норму в новую статью 210-2 КУоАП, которая отдельно будет регулировать ответственность должностных лиц за нарушения в сфере военного учета.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность только за незаконное взятие на учет лиц, не подлежащих такому учету. НААУ подчеркивает, что за рамками статьи остаются основные массовые нарушения, вредящие обороноспособности:

невзятие на учет лиц, которые ему подлежат;

несвоевременное внесение данных;

неправильное определение категории учета;

ненадлежащее хранение документов и игнорирование ежегодных сверок.

Адвокаты обращают внимание и на отсутствие четкого определения субъекта правонарушения. Поскольку военный учет ведут и руководители, и кадровики, это приведет к практике перекладывания ответственности друг на друга. В таких случаях суды будут вынуждены закрывать дела из-за невозможности установить виновное лицо.

Процедура составления протоколов, санкции и риски злоупотреблений

Эксперты обращают внимание и на конфликт интересов в процедуре привлечения к ответственности. Сейчас протоколы по ст. 210-1 КУоАП составляют представители ТЦК. Если новые нормы примут без изменений, может возникнуть ситуация, когда сотрудник ТЦК вынужден будет составлять протокол на своего коллегу за нарушение правил военного учета. В связи с этим предлагается передать право составлять такие протоколы сотрудникам Национальной полиции.

НААУ также критикует предложенный фиксированный штраф в 170 тыс. грн (10 000 НМДГ). По мнению экспертов, отсутствие минимального и максимального размера штрафа лишает возможности учитывать обстоятельства дела, в частности степень вины или имущественное положение нарушителя.

Кроме того, чрезмерно высокий фиксированный штраф может создавать коррупционные риски, поскольку будет стимулировать попытки неформального урегулирования дела.

В качестве альтернативы предлагается установить дифференцированный диапазон штрафа, например от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Проблемы в учете женщин

НААУ отдельно выделяет проблему учета женщин-медиков. В процессе задействованы ТЦК, учебные заведения и сами женщины, что создает пять потенциальных точек ошибки, где субъект ответственности остается неопределенным.

Существует риск, что ТЦК, боясь штрафов, просто перестанут брать женщин на учет, создавая системный хаос.

Законопроект № 15115 в целом направлен на решение актуальной проблемы, однако в нынешней редакции содержит ряд технических и правовых недостатков. Принятие документа без доработки может привести к увеличению количества судебных обжалований и закрытию дел из-за процессуальных пробелов.

Только комплексная доработка норм позволит превратить новую ответственность в эффективный инструмент обеспечения порядка в сфере военногольного учета. Пока же дальнейшая судьба законопроекта остается неопределенной, в то время как проблема ошибок в военном учете и реестре «Обериг» только обостряется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.