Суд разъяснил, какие обстоятельства должны быть доказаны для получения денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего

Апелляционный суд пришел к выводу, что для установления факта проживания одной семьей без регистрации брака недостаточно подтвердить лишь наличие личных отношений, совместного досуга, переписки, фотографий или отдельных переводов денежных средств.

Фото: poltava.to

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд пересмотрел гражданское дело № 766/15750/25 по иску об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака с умершим военнослужащим. Заявительница просила установить этот факт для реализации права на получение единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

Апелляционный суд пришел к выводу, что для установления факта проживания одной семьей без регистрации брака недостаточно подтвердить лишь наличие личных отношений, совместного досуга, переписки, фотографий или отдельных переводов денежных средств. В таких делах необходимо доказать совокупность обстоятельств, свидетельствующих именно о семейных отношениях: совместное проживание, совместный быт, наличие взаимных прав и обязанностей, ведение общего хозяйства, общий бюджет, участие в расходах на содержание жилья, приобретение имущества для совместного пользования и другие признаки, присущие супругам.

Суд апелляционной инстанции обратил внимание, что согласно ч. 2 ст. 3 Семейного кодекса Украины (СК Украины) семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности. Аналогичный подход отражен и в ст. 74 СК Украины.

Выводы Херсонского апелляционного суда полностью согласуются с правовыми позициями, изложенными в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 03.07.2019 по делу №554/8023/15-ц, постановлениях Верховного Суда от 26.09.2018 по делу №244/4801/13-ц, от 23.09.2019 по делу №279/2014/15-ц, от 10.10.2019 по делу №748/897/18, от 11.12.2019 по делу №712/14547/16-ц, от 18.12.2019 по делу №761/3325/17-ц, от 24.01.2020 по делу №490/10757/16-ц, от 25.09.2024 по делу №461/8250/20.

Дополнительно апелляционный суд сослался на решение Конституционного Суда Украины от 03.06.1999 № 5-рп/99, где отмечено, что обязательными условиями признания лиц членами семьи являются не только совместное проживание, но и ведение общего хозяйства.

Коллегия судей отметила, что право на единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего регулируется статьями 16, 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения». В то же время само по себе указание на цель получения такой помощи не освобождает истца от обязанности надлежащим образом доказать юридический факт, на который он ссылается. Согласно ч. 3 ст. 12, статьям 76, 77, 78, 81, 89 ГПК Украины, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается, а суд оценивает относимость, допустимость и достаточность доказательств в их совокупности.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что они не подтверждают надлежащим и достаточным образом факт проживания сторон одной семьей именно в понимании семейного законодательства.

В делах об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака решающее значение имеет не формальная ссылка на близкие отношения, а надлежащее подтверждение реального семейного уклада, совместного быта и взаимных прав и обязанностей, присущих супругам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.