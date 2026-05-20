Суд разъяснил, какие обстоятельства должны быть доказаны для получения денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего

10:00, 20 мая 2026
Апелляционный суд пришел к выводу, что для установления факта проживания одной семьей без регистрации брака недостаточно подтвердить лишь наличие личных отношений, совместного досуга, переписки, фотографий или отдельных переводов денежных средств.
Херсонский апелляционный суд пересмотрел гражданское дело № 766/15750/25 по иску об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака с умершим военнослужащим. Заявительница просила установить этот факт для реализации права на получение единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

Апелляционный суд пришел к выводу, что для установления факта проживания одной семьей без регистрации брака недостаточно подтвердить лишь наличие личных отношений, совместного досуга, переписки, фотографий или отдельных переводов денежных средств. В таких делах необходимо доказать совокупность обстоятельств, свидетельствующих именно о семейных отношениях: совместное проживание, совместный быт, наличие взаимных прав и обязанностей, ведение общего хозяйства, общий бюджет, участие в расходах на содержание жилья, приобретение имущества для совместного пользования и другие признаки, присущие супругам.

Суд апелляционной инстанции обратил внимание, что согласно ч. 2 ст. 3 Семейного кодекса Украины (СК Украины) семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности. Аналогичный подход отражен и в ст. 74 СК Украины.

Выводы Херсонского апелляционного суда полностью согласуются с правовыми позициями, изложенными в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 03.07.2019 по делу №554/8023/15-ц, постановлениях Верховного Суда от 26.09.2018 по делу №244/4801/13-ц, от 23.09.2019 по делу №279/2014/15-ц, от 10.10.2019 по делу №748/897/18, от 11.12.2019 по делу №712/14547/16-ц, от 18.12.2019 по делу №761/3325/17-ц, от 24.01.2020 по делу №490/10757/16-ц, от 25.09.2024 по делу №461/8250/20.

Дополнительно апелляционный суд сослался на решение Конституционного Суда Украины от 03.06.1999 № 5-рп/99, где отмечено, что обязательными условиями признания лиц членами семьи являются не только совместное проживание, но и ведение общего хозяйства.

Коллегия судей отметила, что право на единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего регулируется статьями 16, 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения». В то же время само по себе указание на цель получения такой помощи не освобождает истца от обязанности надлежащим образом доказать юридический факт, на который он ссылается. Согласно ч. 3 ст. 12, статьям 76, 77, 78, 81, 89 ГПК Украины, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается, а суд оценивает относимость, допустимость и достаточность доказательств в их совокупности.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что они не подтверждают надлежащим и достаточным образом факт проживания сторон одной семьей именно в понимании семейного законодательства.

В делах об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака решающее значение имеет не формальная ссылка на близкие отношения, а надлежащее подтверждение реального семейного уклада, совместного быта и взаимных прав и обязанностей, присущих супругам.

судебная практика военнослужащие

