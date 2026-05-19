Правительство повысило гранты для бизнеса до 2,5 млн гривен и изменило правила их получения

Кабмин принял постановление, которым обновлен механизм государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

«Судебно-юридическая газета» ранее сообщала, что Кабмин расширил поддержку предпринимателей и увеличил максимальный размер грантов до 2,5 млн грн на открытие и масштабирование бизнеса.

После этого Кабинет Министров Украины принял постановление от 15 мая 2026 г. № 616 «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 21 июня 2022 г. № 738 и от 26 ноября 2025 г. № 1527», которым обновлена система государственной грантовой поддержки бизнеса и утвержден новый Порядок предоставления грантов на открытие или масштабирование собственного дела.

Документ существенно меняет подход к государственной поддержке предпринимательства — от модели микрогрантов для старта бизнеса до комплексной системы финансирования открытия и развития уже действующего бизнеса.

Постановление вносит изменения в правительственные решения относительно предоставления бизнес-грантов и подачи бизнес-планов для получения государственной поддержки. Новый Порядок определяет условия получения грантов, критерии оценки заявителей, направления использования средств и механизмы контроля за выполнением условий программ.

Отдельный акцент сделан на поддержке ветеранского предпринимательства, молодежи, внутренне перемещенных лиц, релокированного бизнеса и предпринимателей из прифронтовых регионов.

Ключевые положения Порядка

Порядком установлено, что целью предоставления грантов является поддержка открытия или масштабирования собственного дела, содействие занятости населения и создание рабочих мест.

Документ определяет:

— условия получения грантов;

— критерии оценки заявок;

— порядок использования средств;

— механизм контроля за выполнением условий гранта;

— основания для возврата средств.

Новым Порядком вводится механизм предоставления государственной помощи в форме грантов на открытие или масштабирование собственного дела. При этом гранты формально являются безвозвратными, однако получатели должны выполнить ряд обязательных условий — в частности по созданию рабочих мест, уплате налогов и целевому использованию средств.

Получателями грантов могут быть физические лица, ФЛП и юридические лица частного права, относящиеся к малому и среднему предпринимательству. Отдельно определено право на участие для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов их семей и субъектов ветеранского предпринимательства.

Новый порядок также устанавливает два вида грантов:

— от 100 тыс. до 300 тыс. грн — для открытия бизнеса;

— от 500 тыс. до 1,5 млн грн — для масштабирования бизнеса с созданием нового рабочего места.

В то же время Порядок предусматривает механизм увеличения размера гранта в зависимости от категории получателя и условий реализации проекта.

Увеличение размера грантов предусмотрено для молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, ветеранского бизнеса, ВПЛ, релокированных предприятий, бизнеса в прифронтовых регионах, а также проектов в определенных правительством приоритетных секторах экономики. В результате максимальная сумма гранта может достигать 500 тыс. грн для открытия бизнеса и 2,5 млн грн — для масштабирования.

Фактически правительство формирует систему приоритетной государственной поддержки отдельных секторов экономики. В перечень таких направлений вошли оборонно-промышленный комплекс, IT и кибербезопасность, перерабатывающая промышленность, энергетика, логистика, строительство и восстановление, агропромышленный сектор, образование, сфера ухода и креативные индустрии.

Одним из наиболее практически важных изменений стало существенное расширение перечня расходов, которые могут покрываться за счет гранта. Если раньше акцент делался преимущественно на приобретении оборудования, теперь средства разрешено направлять также на автоматизацию бизнеса, цифровизацию, маркетинг, брендинг, создание сайтов, рекламу, оформление прав интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы.

Подача заявлений и бизнес-планов будет осуществляться через портал «Дія» с использованием электронной идентификации и квалифицированной электронной подписи. При этом заявления без бизнес-плана рассматриваться не будут.

Документ также вводит систему оценки заявителей и проверки их деловой репутации. Будут проверяться налоговый долг, открытые исполнительные производства, судебные дела, санкционные ограничения, факты банкротства и другие критерии финансовой и деловой надежности.

Механизмы мониторинга

Порядок вводит механизмы мониторинга и контроля за выполнением условий грантовых договоров. Контроль будет осуществляться через информационный обмен между ГНС, Пенсионным фондом Украины, центрами занятости и уполномоченными банками. Документ также предусматривает периодические выездные проверки места осуществления деятельности получателей грантов и контроль за использованием имущества, приобретенного за счет государственной поддержки.

Для получателей грантов устанавливаются обязательные условия по созданию новых рабочих мест, трудоустройству работников на определенный срок, уплате налогов и ЕСВ. В случае невыполнения условий договора гранта получатель может быть обязан вернуть полученные средства полностью или частично.

Отдельно урегулирован вопрос повторного получения грантов. Подать заявку повторно можно будет только после полного выполнения условий предыдущего грантового договора и получения соответствующего подтверждения от центра занятости.

Таким образом, постановление № 616 фактически меняет модель государственной грантовой поддержки бизнеса в Украине. Речь идет уже не только о микрогрантах для старта предпринимательства, а о комплексном механизме финансирования открытия и масштабирования малого и среднего бизнеса.

Документ сочетает расширение финансовой поддержки с более жестким контролем за использованием средств и выполнением экономических показателей. В то же время правительство прямо определяет направления бизнеса, которые считаются приоритетными для экономического восстановления страны в условиях войны и послевоенного восстановления.

