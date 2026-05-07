Программа «Собственное дело» будет работать по новой модели с 1 сентября: гранты до 2,5 млн грн

Правительство расширило поддержку предпринимателей: украинцы смогут получить гранты до 2,5 млн грн на открытие и масштабирование бизнеса.

Кабинет Министров обновил программу "Собственное дело" - с 1 сентября она будет работать по новой модели. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Усиливаем поддержку малого бизнеса – правительство обновило программу "Собственное дело". В рамках политики "Сделано в Украине" микрогранты уже помогли более 34 тыс. украинцев открыть бизнес, создать 60 тыс. рабочих мест и привлечь более 6,8 млрд грн в экономику", – отметила Свириденко.

По словам премьера, с 1 сентября 2026 года программа заработает по новым правилам. Она будет предусматривать полный цикл поддержки — как для тех, кто только планирует завести собственное дело, так и для предпринимателей, которые уже ведут бизнес.

В частности, на старт бизнеса можно получить от 100 до 300 тыс. грн с возможностью увеличения суммы до 500 тыс. грн. Для масштабирования бизнеса предусмотрены гранты от 500 тыс. до 1,5 млн. грн., а в отдельных случаях — до 2,5 млн. грн.

В сообщении отмечается, что размер гранта определяется в зависимости от количества созданных рабочих мест, региона, сферы деятельности и категории заявителя. Средства позволят направить на закупку оборудования, аренду и ремонт помещений, цифровизацию, маркетинг, расширение команды и развитие производства.

"В этом году мы расширили возможности программы для участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны и их семей, а также семей погибших Защитников и Защитниц - увеличили микрогранты до 300-500 тыс. грн в зависимости от количества рабочих мест, для молодежи - до 200 тыс. грн на старт бизнеса", - рассказала премьер.

