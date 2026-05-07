Програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю з 1 вересня: гранти до 2,5 млн грн

Уряд розширив підтримку підприємців: українці зможуть отримати гранти до 2,5 млн грн на відкриття та масштабування бізнесу.

Кабінет Міністрів оновив програму «Власна справа» — з 1 вересня вона працюватиме за новою моделлю. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Посилюємо підтримку малого бізнесу – уряд оновив програму "Власна справа". У межах політики "Зроблено в Україні" мікрогранти вже допомогли понад 34 тис. українців відкрити бізнес, створити 60 тис. робочих місць і залучити понад 6,8 млрд грн в економіку", – зазначила Свириденко.

За словами прем’єрки, із 1 вересня 2026 року програма запрацює за новими правилами. Вона передбачатиме повний цикл підтримки — як для тих, хто лише планує започаткувати власну справу, так і для підприємців, які вже ведуть бізнес.

Зокрема, на старт бізнесу можна буде отримати від 100 до 300 тис. грн із можливістю збільшення суми до 500 тис. грн. Для масштабування бізнесу передбачені гранти від 500 тис. до 1,5 млн грн, а в окремих випадках — до 2,5 млн грн.

У повідомленні зазначається, що розмір гранту визначатиметься залежно від кількості створених робочих місць, регіону, сфери діяльності та категорії заявника. Кошти дозволять спрямувати на закупівлю обладнання, оренду та ремонт приміщень, цифровізацію, маркетинг, розширення команди й розвиток виробництва.

"Цього року ми розширили можливості програми для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих Захисників і Захисниць – збільшили мікрогранти до 300-500 тис. грн залежно від кількості робочих місць, для молоді – до 200 тис. грн на старт бізнесу", – розповіла прем’єрка.

