Рада достроково припинила повноваження депутата Володимира Цабаля

Володимир Цабаль написав заяву про складання мандата.

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від партії «Голос» Володимира Цабаля.

Рішення ухвалили шляхом прийняття постанови №15229 «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Цабаля В.В.». 257 нардепів проголосували "за".

Підставою для припинення мандата стала заява народного депутата.

У 2019 році Цабаль пройшов до Ради по списку від партії "Голос" як член партії. Був секретарем бюджетного комітету.

