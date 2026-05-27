Рада досрочно прекратила полномочия депутата Владимира Цабаля

Владимир Цабаль написал заявление о сложении мандата.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от партии "Голос" Владимира Цабаля.

Решение было принято путем принятия постановления №15229 «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Цабаля В.В.». 257 нардепов проголосовали "за".

Основанием для прекращения мандата стало личное заявление народного депутата.

В 2019 году он прошел в Раду по списку от партии Голос (номером 12), как член партии. Являлся секретарем бюджетного комитета.

