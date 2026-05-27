  1. В Украине

Рада досрочно прекратила полномочия депутата Владимира Цабаля

15:32, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Цабаль написал заявление о сложении мандата.
Рада досрочно прекратила полномочия депутата Владимира Цабаля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от партии "Голос" Владимира Цабаля.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение было принято путем принятия постановления №15229 «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Цабаля В.В.». 257 нардепов проголосовали "за".

Основанием для прекращения мандата стало личное заявление народного депутата.

В 2019 году он прошел в Раду по списку от партии Голос (номером 12), как член партии. Являлся секретарем бюджетного комитета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины депутат Парламент

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

Отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка: когда могут не отпустить даже по закону

Семейные обстоятельства могут быть основанием для отпуска военнослужащего, однако решение принимается с учетом службы.

ЕСПЧ против чрезмерного залога: почему суд должен учитывать реальные доходы подозреваемого

Может ли государство требовать 20 миллионов гривен от подозреваемого, который распродает имущество со скидкой, чтобы выполнить решение суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]