Процессуальные сроки в административном судопроизводстве: обзор практики ВС

Обзор охватывает правовые позиции Верховного Суда по ключевым вопросам, возникавшим в административном судопроизводстве с января 2018 года по март 2026 года.

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики, посвященный процессуальным срокам в административном судопроизводстве.

В обзоре систематизированы правовые позиции Верховного Суда по следующим основным блокам:

общие положения о процессуальных сроках в административном судопроизводстве;

исчисление, восстановление и продление сроков обращения в административный суд (первой, апелляционной и кассационной инстанций);

особенности применения процессуальных сроков в различных категориях административных дел (в сферах публичных финансов, защиты социальных прав, публичной службы).

Первое издание тематического обзора охватывает правовые позиции Верховного Суда по ключевым вопросам, возникавшим в административном судопроизводстве с января 2018 года по март 2026 года. Обзор планируется периодически обновлять, расширяя круг вопросов применения процессуальных сроков в административном судопроизводстве, в том числе с учетом законодательных изменений, а также актуализируя устоявшиеся подходы и обращая внимание на отступления от предыдущей практики.

Этот обзор станет пособием для судей, юристов и лиц, интересующихся вопросами административного судопроизводства.

