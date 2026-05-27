Процессуальные сроки в административном судопроизводстве: обзор практики ВС
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики, посвященный процессуальным срокам в административном судопроизводстве.
В обзоре систематизированы правовые позиции Верховного Суда по следующим основным блокам:
- общие положения о процессуальных сроках в административном судопроизводстве;
- исчисление, восстановление и продление сроков обращения в административный суд (первой, апелляционной и кассационной инстанций);
- особенности применения процессуальных сроков в различных категориях административных дел (в сферах публичных финансов, защиты социальных прав, публичной службы).
Первое издание тематического обзора охватывает правовые позиции Верховного Суда по ключевым вопросам, возникавшим в административном судопроизводстве с января 2018 года по март 2026 года. Обзор планируется периодически обновлять, расширяя круг вопросов применения процессуальных сроков в административном судопроизводстве, в том числе с учетом законодательных изменений, а также актуализируя устоявшиеся подходы и обращая внимание на отступления от предыдущей практики.
Этот обзор станет пособием для судей, юристов и лиц, интересующихся вопросами административного судопроизводства.
