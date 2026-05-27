  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Процессуальные сроки в административном судопроизводстве: обзор практики ВС

15:38, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обзор охватывает правовые позиции Верховного Суда по ключевым вопросам, возникавшим в административном судопроизводстве с января 2018 года по март 2026 года.
Процессуальные сроки в административном судопроизводстве: обзор практики ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики, посвященный процессуальным срокам в административном судопроизводстве.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В обзоре систематизированы правовые позиции Верховного Суда по следующим основным блокам:

  • общие положения о процессуальных сроках в административном судопроизводстве;
  • исчисление, восстановление и продление сроков обращения в административный суд (первой, апелляционной и кассационной инстанций);
  • особенности применения процессуальных сроков в различных категориях административных дел (в сферах публичных финансов, защиты социальных прав, публичной службы).

Первое издание тематического обзора охватывает правовые позиции Верховного Суда по ключевым вопросам, возникавшим в административном судопроизводстве с января 2018 года по март 2026 года. Обзор планируется периодически обновлять, расширяя круг вопросов применения процессуальных сроков в административном судопроизводстве, в том числе с учетом законодательных изменений, а также актуализируя устоявшиеся подходы и обращая внимание на отступления от предыдущей практики.

Этот обзор станет пособием для судей, юристов и лиц, интересующихся вопросами административного судопроизводства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

Отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка: когда могут не отпустить даже по закону

Семейные обстоятельства могут быть основанием для отпуска военнослужащего, однако решение принимается с учетом службы.

ЕСПЧ против чрезмерного залога: почему суд должен учитывать реальные доходы подозреваемого

Может ли государство требовать 20 миллионов гривен от подозреваемого, который распродает имущество со скидкой, чтобы выполнить решение суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]