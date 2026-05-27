Военнообязанные украинцы могут самостоятельно оформить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) через приложение Резерв+ — без личного визита в ТЦК. Услуга является добровольной и доступна тем, кто хочет пройти медицинский осмотр по собственной инициативе.

Как получить электронное направление на ВЛК в Резерв+

Чтобы оформить направление онлайн, необходимо:

авторизоваться в приложении Резерв+;

перейти во вкладку «Сервисы»;

выбрать функцию «Направление на ВЛК»;

заполнить форму и отправить запрос.

После проверки направление появится в личном кабинете пользователя. Обычно уведомление приходит в течение суток. В нем указываются:

номер и дата регистрации направления;

адрес медучреждения для прохождения ВЛК;

данные руководителя ТЦК, который подписал направление.

Нужно ли идти в ТЦК после оформления направления

Нет. Для получения электронного направления лично посещать ТЦК не нужно. В то же время пройти ВЛК можно только в определенном медучреждении, в которое направлено лицо.

После прохождения комиссии повторно идти в ТЦК также не нужно. ВЛК самостоятельно передает информацию в реестр «Оберег», после чего обновленный военно-учетный документ появится в приложении Резерв+.

Кто может воспользоваться услугой

Сейчас электронное направление доступно военнообязанным, которые:

еще не получили бумажную повестку на прохождение ВЛК;

самостоятельно хотят пройти медицинский осмотр.

Если человек уже получил повестку на ВЛК, на данный момент необходимо лично явиться в ТЦК. В будущем планируют добавить возможность электронного направления и для таких случаев.

Существуют ли электронные повестки

Нет. Повестки остаются исключительно бумажными и направляются по почте. В законодательстве понятие «электронная повестка» не предусмотрено.

В приложении Резерв+ ТЦК не может самостоятельно инициировать направление на ВЛК или отправлять повестки. Электронное направление оформляется только по инициативе самого пользователя.

Что будет, если не прийти на ВЛК после получения направления

Если человек самостоятельно оформил направление через Резерв+, но не явился на осмотр, уведомление остается актуальным в течение 30 дней. После этого необходимо повторно подать запрос.

В то же время законодательство предусматривает ответственность за неявку на ВЛК без уважительных причин. Это может считаться нарушением правил воинского учета и мобилизации. Штраф для граждан составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.

Как часто нужно проходить ВЛК

Постановление ВЛК о пригодности к военной службе действительно в течение одного года. После этого медицинские данные считаются устаревшими, а военнообязанного могут повторно направить на осмотр.

Нужно ли проходить ВЛК при бронировании или отсрочке

Лица, имеющие бронирование или отсрочку, как правило, не обязаны проходить ВЛК. Исключение — граждане со статусом «ограниченно пригодный», которые должны пройти повторный медицинский осмотр в установленные сроки, даже при наличии бронирования или отсрочки.

