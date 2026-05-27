  1. В Украине

Электронное направление на ВЛК — как получить через Резерв+, инструкция

14:42, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Направление на прохождение ВЛК можно получить онлайн в приложении Резерв+ — без очередей и личного визита в ТЦК.
Электронное направление на ВЛК — как получить через Резерв+, инструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнообязанные украинцы могут самостоятельно оформить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) через приложение Резерв+ — без личного визита в ТЦК. Услуга является добровольной и доступна тем, кто хочет пройти медицинский осмотр по собственной инициативе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как получить электронное направление на ВЛК в Резерв+

Чтобы оформить направление онлайн, необходимо:

  • авторизоваться в приложении Резерв+;
  • перейти во вкладку «Сервисы»;
  • выбрать функцию «Направление на ВЛК»;
  • заполнить форму и отправить запрос.

После проверки направление появится в личном кабинете пользователя. Обычно уведомление приходит в течение суток. В нем указываются:

  • номер и дата регистрации направления;
  • адрес медучреждения для прохождения ВЛК;
  • данные руководителя ТЦК, который подписал направление.

Нужно ли идти в ТЦК после оформления направления

Нет. Для получения электронного направления лично посещать ТЦК не нужно. В то же время пройти ВЛК можно только в определенном медучреждении, в которое направлено лицо.

После прохождения комиссии повторно идти в ТЦК также не нужно. ВЛК самостоятельно передает информацию в реестр «Оберег», после чего обновленный военно-учетный документ появится в приложении Резерв+.

Кто может воспользоваться услугой

Сейчас электронное направление доступно военнообязанным, которые:

  • еще не получили бумажную повестку на прохождение ВЛК;
  • самостоятельно хотят пройти медицинский осмотр.

Если человек уже получил повестку на ВЛК, на данный момент необходимо лично явиться в ТЦК. В будущем планируют добавить возможность электронного направления и для таких случаев.

Существуют ли электронные повестки

Нет. Повестки остаются исключительно бумажными и направляются по почте. В законодательстве понятие «электронная повестка» не предусмотрено.

В приложении Резерв+ ТЦК не может самостоятельно инициировать направление на ВЛК или отправлять повестки. Электронное направление оформляется только по инициативе самого пользователя.

Что будет, если не прийти на ВЛК после получения направления

Если человек самостоятельно оформил направление через Резерв+, но не явился на осмотр, уведомление остается актуальным в течение 30 дней. После этого необходимо повторно подать запрос.

В то же время законодательство предусматривает ответственность за неявку на ВЛК без уважительных причин. Это может считаться нарушением правил воинского учета и мобилизации. Штраф для граждан составляет от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.

Как часто нужно проходить ВЛК

Постановление ВЛК о пригодности к военной службе действительно в течение одного года. После этого медицинские данные считаются устаревшими, а военнообязанного могут повторно направить на осмотр.

Нужно ли проходить ВЛК при бронировании или отсрочке

Лица, имеющие бронирование или отсрочку, как правило, не обязаны проходить ВЛК. Исключение — граждане со статусом «ограниченно пригодный», которые должны пройти повторный медицинский осмотр в установленные сроки, даже при наличии бронирования или отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК мобилизация ВВК Резерв+ военнообязанный Оберег медосмотр

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Deepfake-атаки на украинцев: мошенники клонируют голоса родственников с помощью ИИ

Мошенники все чаще используют deepfake голосов родственников для выманивания денег, тогда как украинское законодательство только начинает адаптироваться к таким цифровым угрозам.

Отпуск для военнослужащих в связи с рождением ребенка: когда могут не отпустить даже по закону

Семейные обстоятельства могут быть основанием для отпуска военнослужащего, однако решение принимается с учетом службы.

ЕСПЧ против чрезмерного залога: почему суд должен учитывать реальные доходы подозреваемого

Может ли государство требовать 20 миллионов гривен от подозреваемого, который распродает имущество со скидкой, чтобы выполнить решение суда.

Должен ли ФЛП при уходе за ребенком платить ЕСВ, если государство уже делает это за него

При каком условии предприниматели, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]