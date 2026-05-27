  В Украине

В метро Харькова будут тестировать музыкальное сопровождение для пассажиров: что известно

14:11, 27 мая 2026
Харьковское метро готовит нововведения — на станциях будет раздаваться музыка для психологического комфорта людей.
В Харькове рассматривается возможность запуска музыкального оформления на станциях метро для улучшения эмоционального самочувствия пассажиров во время военного положения. Инициативу анонсировали в КП "Харьковский метрополитен".

Там отмечают, что даже незначительные положительные изменения могут помочь людям легче переносить ежедневное напряжение и психологическое давление. Ожидается, что музыка в подземке создаст комфортную атмосферу и поможет пассажирам хотя бы частично отвлекаться от тревожного информационного фона.

В настоящее время специалисты занимаются подготовкой технических и организационных решений для реализации проекта. Первой станцией, где будут тестировать музыкальное сопровождение, станет Победа. Если новшество положительно воспримут пассажиры, его постепенно внедрят и на других станциях метро.

