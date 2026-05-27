  1. В Україні

У метро Харкова тестуватимуть музичний супровід для пасажирів: що відомо

14:11, 27 травня 2026
Харківське метро готує нововведення — на станціях лунатиме музика для психологічного комфорту людей.
У Харкові розглядають можливість запуску музичного оформлення на станціях метро для покращення емоційного самопочуття пасажирів під час воєнного стану. Ініціативу анонсували в КП «Харківський метрополітен».

Там наголошують, що навіть незначні позитивні зміни можуть допомогти людям легше переносити щоденне напруження та психологічний тиск. Очікується, що музика в підземці створить більш комфортну атмосферу та допоможе пасажирам хоча б частково відволікатися від тривожного інформаційного фону.

Наразі фахівці займаються підготовкою технічних і організаційних рішень для реалізації проєкту. Першою станцією, де тестуватимуть музичний супровід, стане «Перемога». Якщо нововведення позитивно сприймуть пасажири, його поступово впровадять і на інших станціях метро.

