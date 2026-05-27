Волонтерські перекази на картку — коли не доведеться платити ПДФО та військовий збір

Волонтерські збори на банківські картки можуть не оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Водночас для цього необхідно дотримуватися визначених законодавством вимог.

В Україні олонтером вважається фізична особа, яка добровільно та безоплатно надає допомогу для суспільно корисних цілей. Це визначено Законом України «Про волонтерську діяльність».

Волонтерська діяльність може здійснюватися як через організації та установи, що залучають волонтерів, так і самостійно. У разі індивідуальної діяльності волонтер зобов’язаний повідомляти отримувачів допомоги про те, що не співпрацює з відповідною організацією. Для окремих напрямів волонтерства закон передбачає певні обмеження.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначається розділом IV Податкового кодексу України. Загалом оподаткуванню підлягають доходи, отримані як в Україні, так і за її межами, однак стаття 165 ПКУ містить перелік доходів, які не включаються до оподатковуваного доходу.

Так, згідно з підпунктом 165.1.54 ПКУ, не оподатковуються кошти або благодійна допомога, отримані волонтерами, внесеними до Реєстру волонтерів, якщо ці кошти спрямовуються на допомогу військовослужбовцям, учасникам бойових дій, іншим особам, визначеним Податковим кодексом, або передаються через державні органи, військові формування чи інші визначені законом установи.

Крім того, звільняються від оподаткування документально підтверджені витрати волонтера, пов’язані з наданням такої допомоги. Відповідна податкова пільга діятиме до 31 грудня року, що настає після завершення воєнного стану, антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

У податковій зазначають, що якщо волонтер збирає кошти на власний рахунок і використовує їх для допомоги особам, визначеним ПКУ, такі надходження не вважаються його оподатковуваним доходом.

Водночас у разі, якщо зібрані кошти надалі перераховуються благодійному фонду, а не безпосередньо особам чи установам, визначеним Податковим кодексом, податкова пільга не застосовується. У такій ситуації отримані суми можуть розглядатися як дохід волонтера та оподатковуватися на загальних підставах.

