  1. В Україні

Волонтерські перекази на картку — коли не доведеться платити ПДФО та військовий збір

12:34, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перекази на особисті банківські картки волонтерів можуть не оподатковуватися ПДФО та військовим збором, однак лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу.
Волонтерські перекази на картку — коли не доведеться платити ПДФО та військовий збір
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волонтерські збори на банківські картки можуть не оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Водночас для цього необхідно дотримуватися визначених законодавством вимог.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В Україні олонтером вважається фізична особа, яка добровільно та безоплатно надає допомогу для суспільно корисних цілей. Це визначено Законом України «Про волонтерську діяльність».

Волонтерська діяльність може здійснюватися як через організації та установи, що залучають волонтерів, так і самостійно. У разі індивідуальної діяльності волонтер зобов’язаний повідомляти отримувачів допомоги про те, що не співпрацює з відповідною організацією. Для окремих напрямів волонтерства закон передбачає певні обмеження.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначається розділом IV Податкового кодексу України. Загалом оподаткуванню підлягають доходи, отримані як в Україні, так і за її межами, однак стаття 165 ПКУ містить перелік доходів, які не включаються до оподатковуваного доходу.

Так, згідно з підпунктом 165.1.54 ПКУ, не оподатковуються кошти або благодійна допомога, отримані волонтерами, внесеними до Реєстру волонтерів, якщо ці кошти спрямовуються на допомогу військовослужбовцям, учасникам бойових дій, іншим особам, визначеним Податковим кодексом, або передаються через державні органи, військові формування чи інші визначені законом установи.

Крім того, звільняються від оподаткування документально підтверджені витрати волонтера, пов’язані з наданням такої допомоги. Відповідна податкова пільга діятиме до 31 грудня року, що настає після завершення воєнного стану, антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

У податковій зазначають, що якщо волонтер збирає кошти на власний рахунок і використовує їх для допомоги особам, визначеним ПКУ, такі надходження не вважаються його оподатковуваним доходом.

Водночас у разі, якщо зібрані кошти надалі перераховуються благодійному фонду, а не безпосередньо особам чи установам, визначеним Податковим кодексом, податкова пільга не застосовується. У такій ситуації отримані суми можуть розглядатися як дохід волонтера та оподатковуватися на загальних підставах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС військовий збір податки волонтери

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд вирішив, що обвинувачення у колабораціонізмі не можна будувати лише на Telegram-публікаціях

ВС підтвердив, що самих публікацій у Telegram-каналах недостатньо для обвинувального вироку за колабораційну діяльність.

Deepfake-атаки на українців: шахраї клонують голоси родичів за допомогою ШІ

Шахраї дедалі частіше використовують deepfake голосів родичів для виманювання грошей, тоді як українське законодавство лише починає адаптуватися до таких цифрових загроз.

Відпустка для військових через народження дитини: коли можуть не відпустити навіть за законом

Сімейні обставини можуть бути підставою для відпустки військовослужбовця, однак рішення ухвалюється з урахуванням служби.

ЄСПЛ проти надмірної застави: чому суд має враховувати реальні статки підозрюваного

Чи може держава вимагати 20 мільйонів гривень від підозрюваного, який розпродає майно зі знижкою, щоб виконати рішення суду.

Чи має ФОП під час догляду за дитиною платити ЄСВ, якщо держава вже робить це за нього

За якої умови підприємці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, можуть бути звільнені від сплати ЄСВ за себе.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]