  1. В Україні

Верховна Рада оновила склад низки парламентських комітетів

12:15, 27 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У складі Комітетів Верховної Ради провели зміни.
Верховна Рада оновила склад низки парламентських комітетів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила постанову № 15206 про зміни у складі парламентських комітетів. Ініціативу 27 травня підтримало 266 депутатів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до рішення парламенту, до складу комітетів включено низку народних депутатів.

Зокрема, Сергія Карабуту обрано членом Комітету з питань економічного розвитку, Олену Київець — членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Сергія Мельніка — членом Комітету з питань правоохоронної діяльності, Олесю Отраднову — членом Комітету з питань правової політики, а Дмитра Слинька — членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України постанова

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Deepfake-атаки на українців: шахраї клонують голоси родичів за допомогою ШІ

Шахраї дедалі частіше використовують deepfake голосів родичів для виманювання грошей, тоді як українське законодавство лише починає адаптуватися до таких цифрових загроз.

Відпустка для військових через народження дитини: коли можуть не відпустити навіть за законом

Сімейні обставини можуть бути підставою для відпустки військовослужбовця, однак рішення ухвалюється з урахуванням служби.

ЄСПЛ проти надмірної застави: чому суд має враховувати реальні статки підозрюваного

Чи може держава вимагати 20 мільйонів гривень від підозрюваного, який розпродає майно зі знижкою, щоб виконати рішення суду.

Чи має ФОП під час догляду за дитиною платити ЄСВ, якщо держава вже робить це за нього

За якої умови підприємці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, можуть бути звільнені від сплати ЄСВ за себе.

Пріоритет відставки та лікарняні: ВРП поставила на паузу звільнення суддів попри висновки ВККС

Вища рада правосуддя перенесла розгляд одразу трьох справ про звільнення суддів,яких ВККС раніше визнала такими, що не відповідають займаним посадам

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]