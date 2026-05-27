Верховна Рада оновила склад низки парламентських комітетів

У складі Комітетів Верховної Ради провели зміни.

Верховна Рада ухвалила постанову № 15206 про зміни у складі парламентських комітетів. Ініціативу 27 травня підтримало 266 депутатів.

Відповідно до рішення парламенту, до складу комітетів включено низку народних депутатів.

Зокрема, Сергія Карабуту обрано членом Комітету з питань економічного розвитку, Олену Київець — членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Сергія Мельніка — членом Комітету з питань правоохоронної діяльності, Олесю Отраднову — членом Комітету з питань правової політики, а Дмитра Слинька — членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

