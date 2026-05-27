Верховна Рада під час тривоги в Києві ухвалила закон про публічні закупівлі: «за» проголосували 245 депутатів

Верховна Рада ухвалила новий Закон «Про публічні закупівлі» для гармонізації з нормами ЄС.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про публічні закупівлі» № 11520, який передбачає комплексне оновлення системи публічних закупівель із урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до Європейського Союзу.

Проголосувати депутати уже під час повітряної тривоги. Водночас, документ вдалося підтримати. За нього віддали голоси 245 народних обранців.

Документ є одним із ключових євроінтеграційних актів та важливою складовою переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі.

Його положення спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС.

Головним з опрацювання законопроєкту про публічні закупівлі був Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Як писала «Судово-юридична газета», Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт № 11520 «Про публічні закупівлі».

«Це не просто технічне оновлення Prozorro – це глобальна зміна правил гри, де у фокусі інтереси та можливості українського бізнесу. Також це перехід від тимчасових воєнних адаптацій до стабільного законодавчого фундаменту», - заявили у Мінекономіки.

Що отримає український бізнес?

Законопроєкт №11520 суттєво розширює можливості для участі у закупівлях українських компаній, особливо МСП, та прибирає застарілу бюрократію:

Перегляд механізму поділу предмета закупівлі на лоти

Закон чітко врегульовує механізм поділу великих закупівель на лоти. Це не дозволить великим гравцям забирати всі замовлення та відкриє двері невеликим регіональним компаніям для участі у масштабних тендерах.

Можливість пропонувати власні рішення (альтернативні тендерні пропозиції)

Вперше бізнес зможе подавати варіанти своїх рішень (якщо це передбачено замовником). Тобто, якщо ви маєте технологічно кращу або вигіднішу альтернативу, ви зможете запропонувати її на тендері.

Гнучкі інструменти для тривалої співпраці

Оновлені правила використання рамкових угод та динамічних систем закупівель дозволять компаніям планувати свою роботу наперед, постачаючи стандартизовані товари без постійного збору пакетів документів з нуля.

Унормування субпідряду

Взаємовідносини із субпідрядниками та співвиконавцями тепер чітко врегульовані на рівні закону. Це робить роботу у великих проєктах безпечною та юридично захищеною для кожного учасника ланцюжка.

Чому це важливо для євроінтеграції та міжнародного співробітництва?

Наближення до стандартів ЄС

Законопроєкт спрямований на імплементацію Директиви 2014/24/EU. Публічні закупівлі є частиною першого, базового кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Довіра донорів та розвиток партнерства

Для партнерів ухвалення закону – показник, що відбудова України відбувається за найвищими світовими стандартами прозорості. Це відкриє шлях до масштабного залучення іноземних інвестицій, фінансування проєктів відновлення, де український бізнес відіграватиме ключову роль.

Залучення масштабної фінансової підтримки (DPO Світового банку)

Ухвалення закону є частиною ширшого пакета інституційних реформ, які Україна реалізує у співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, успішне просування таких реформ відкриває доступ до фінансування у межах Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO) від Світового банку у розмірі 3,4 млрд дол. США. Отримані кошти спрямовуються безпосередньо до загального фонду держбюджету для покриття першочергових соціальних та гуманітарних видатків, що дозволяє підтримувати стабільність економіки, поки бізнес адаптується до нових європейських стандартів.

