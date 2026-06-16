Прокурора з Одещини з пенсією понад 1 млн грн, який не доїхав на перевірку інвалідності, вирішили звільнити

КДКП звільнила прокурора Одеської окружної прокуратури Павла Майорова, який отримав пенсію понад 1 млн гривень, але не з’явився на огляд.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області Павла Майорова та наклала на нього стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури.

Відповідне рішення №246дп-26 ухвалено за результатами розгляду дисциплінарного провадження.

Суть дисциплінарної скарги

До КДКП надійшла скарга виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора щодо можливих порушень у діях прокурора. Йшлося про обставини встановлення йому ІІ групи інвалідності та подальшого отримання пенсійних виплат.

Розмір призначеної прокурору пенсії по інвалідності станом на 1 вересня 2025 року становить 19 797,27 грн. Загальна сума здійснених йому пенсійних виплат за період з 1 березня 2021 року до 30 вересня 2025 року становить 1 069 308,28 грн.

Що відомо про прокурора

Павло Майоров в органах прокуратури працює з липня 2002 року, посаду прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області обіймає із 12 квітня 2021 року.

Присягу прокурора склав 3 лютого 2011 року, з положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів, ознайомився 15 вересня 2017 року.

Характеризується позитивно. Дисциплінарних стягнень не має.

Перевірка обставин

Комісія встановила, що ІІ групу інвалідності Павлу Майорову було встановлено з березня 2021 року з подальшим підтвердженням у 2022 та 2024 роках. На підставі відповідних рішень йому призначено пенсію.

Водночас у межах загальнодержавної перевірки рішень МСЕК прокурора було викликано до спеціалізованої медичної установи у Дніпрі для проходження повторного обстеження, однак він у визначені строки до неї не з’явився, посилаючись на перебування на лікарняному з 29 вересня до 3 жовтня 2025року. Водночас прокурор зазначив про намір прибути для проходження обстеження, що підтверджується наданим ним квитком на потяг сполученням Одеса — Дніпро на 29 вересня, а також наказом від 22 вересня про надання йому відпустки на період з 29 вересня – 3 жовтня.

Згодом його знову викликали на обстеження, але прокурор знову повідомив що не може прибути у зв’язку з перебуванням на лікарняному, відкритому на період з 5 грудня до 9 грудня. Прокурор також знову долучив квиток на потяг сполученням Одеса — Дніпро на 4 грудня.

До ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» прокурор так і не доїхав.

Позиція прокурора

Прокурор пояснив, що з 2021 року має ІІ групу інвалідності через захворювання, яке він переніс у 2020 році. За його словами, він регулярно лікується, перебуває під наглядом лікарів, приймає ліки та проходить реабілітацію. Стан здоров’я, як він стверджує, вимагає обмеження навантажень і постійного медичного контролю.

Він також зазначив, що інвалідність не була встановлена довічно, тому її потрібно було періодично підтверджувати. Після першого встановлення у 2021 році статус підтверджували у 2022 та 2024 роках. Прокурор запевнив, що не мав жодних зв’язків із працівниками медичних комісій і проходив усі процедури на загальних підставах, без будь-якого впливу на рішення.

Крім того, він послався на те, що у 2024 році проходив військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби в певних підрозділах. На його думку, це не суперечить наявності інвалідності.

Окремо прокурор наголосив, що всі рішення про встановлення йому інвалідності та призначення пенсії залишаються чинними — їх не скасовували і не визнавали незаконними. Тому він вважає безпідставними твердження скаржника про незаконне отримання ним пенсійних виплат.

Також Майоров пояснив, що пенсію по інвалідності витрачає виключно на лікування: ліки, реабілітацію, обстеження, аналізи та консультації лікарів.

Висновки КДКП

Комісія дійшла висновку, що прокурор не вжив достатніх заходів для підтвердження обґрунтованості встановленої інвалідності у межах перевірки.

КДКП зазначила, що окремої оцінки потребує також те, що на підтвердження наміру прибути до медичної установи прокурора надав квитки на потяг сполученням Одеса — Дніпро, придбані після ознайомлення з відповідними повідомленнями.

«Водночас саме на періоди, що охоплювали заплановані дати поїздок, йому відкривалися листки непрацездатності. Такий збіг обставин у сукупності з подальшим неприбуттям до ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» та відсутністю доказів проходження переогляду обґрунтовано викликає сумніви щодо реального наміру прокурора виконати законну вимогу щодо проходження обстеження», - зазначили у Комісії.

Відтак, Комісія вирішила, що застосування до прокурора Павла Майорова найбільш суворого дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади в органах прокуратури є пропорційним вчиненому ним дисциплінарному проступку.

Рішення може бути оскаржене в установленому законом порядку.

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