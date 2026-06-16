Прокурора из Одесщины с пенсией свыше 1 млн грн, который не доехал на проверку инвалидности, решили уволить
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Киевской окружной прокуратуры города Одессы Одесской области Павла Майорова и наложила на него взыскание в виде увольнения с должности в органах прокуратуры.
Соответствующее решение №246дп-26 принято по результатам рассмотрения дисциплинарного производства.
Суть дисциплинарной жалобы
В КДКП поступила жалоба исполняющего обязанности руководителя Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора относительно возможных нарушений в действиях прокурора. Речь шла об обстоятельствах установления ему II группы инвалидности и последующего получения пенсионных выплат.
Размер назначенной прокурору пенсии по инвалидности по состоянию на 1 сентября 2025 года составляет 19 797,27 грн. Общая сумма осуществленных ему пенсионных выплат за период с 1 марта 2021 года по 30 сентября 2025 года составляет 1 069 308,28 грн.
Что известно о прокуроре
Павел Майоров в органах прокуратуры работает с июля 2002 года, должность прокурора Киевской окружной прокуратуры города Одессы Одесской области занимает с 12 апреля 2021 года.
Присягу прокурора принял 3 февраля 2011 года, с положениями Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров ознакомился 15 сентября 2017 года.
Характеризуется положительно. Дисциплинарных взысканий не имеет.
Проверка обстоятельств
Комиссия установила, что II группа инвалидности Павлу Майорову была установлена с марта 2021 года с последующим подтверждением в 2022 и 2024 годах. На основании соответствующих решений ему назначена пенсия.
В то же время в рамках общегосударственной проверки решений МСЭК прокурор был вызван в специализированное медицинское учреждение в Днепре для прохождения повторного обследования, однако в установленные сроки туда не явился, ссылаясь на нахождение на больничном с 29 сентября по 3 октября 2025 года. При этом прокурор сообщил о намерении прибыть для прохождения обследования, что подтверждается предоставленным им билетом на поезд сообщением Одесса — Днепр на 29 сентября, а также приказом от 22 сентября о предоставлении ему отпуска на период с 29 сентября по 3 октября.
Впоследствии его снова вызвали на обследование, однако прокурор вновь сообщил, что не может прибыть в связи с нахождением на больничном, открытом на период с 5 декабря по 9 декабря. Прокурор также вновь приложил билет на поезд сообщением Одесса — Днепр на 4 декабря.
В ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины» прокурор так и не доехал.
Позиция прокурора
Прокурор пояснил, что с 2021 года имеет II группу инвалидности из-за заболевания, перенесенного в 2020 году. По его словам, он регулярно лечится, находится под наблюдением врачей, принимает лекарства и проходит реабилитацию. Состояние здоровья, как он утверждает, требует ограничения нагрузок и постоянного медицинского контроля.
Он также отметил, что инвалидность не была установлена пожизненно, поэтому ее необходимо было периодически подтверждать. После первого установления в 2021 году статус подтверждали в 2022 и 2024 годах. Прокурор заверил, что не имел никаких связей с работниками медицинских комиссий и проходил все процедуры на общих основаниях, без какого-либо влияния на решения.
Кроме того, он сослался на то, что в 2024 году проходил военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе в определенных подразделениях. По его мнению, это не противоречит наличию инвалидности.
Отдельно прокурор подчеркнул, что все решения о установлении ему инвалидности и назначении пенсии остаются действующими — их не отменяли и не признавали незаконными. Поэтому он считает безосновательными утверждения заявителя о незаконном получении им пенсионных выплат.
Также Майоров пояснил, что пенсию по инвалидности тратит исключительно на лечение: лекарства, реабилитацию, обследования, анализы и консультации врачей.
Выводы КДКП
Комиссия пришла к выводу, что прокурор не принял достаточных мер для подтверждения обоснованности установленной инвалидности в рамках проверки.
КДКП отметила, что отдельной оценки требует также то, что в подтверждение намерения прибыть в медицинское учреждение прокурор предоставлял билеты на поезд сообщением Одесса — Днепр, приобретенные после ознакомления с соответствующими уведомлениями.
«В то же время именно на периоды, охватывавшие запланированные даты поездок, ему открывались листки нетрудоспособности. Такое совпадение обстоятельств в совокупности с последующим неприбытие в ГУ “Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины” и отсутствием доказательств прохождения переосмотра обоснованно вызывает сомнения относительно реального намерения прокурора выполнить законное требование о прохождении обследования», — отметили в Комиссии.
В связи с этим Комиссия решила, что применение к прокурору Павлу Майорову наиболее строгого дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности в органах прокуратуры является пропорциональным совершенному им дисциплинарному проступку.
Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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