Прокурора из Одесщины с пенсией свыше 1 млн грн, который не доехал на проверку инвалидности, решили уволить

КДКП уволила прокурора Одесской окружной прокуратуры Павла Майорова, который получил пенсию более 1 млн гривен, но не явился на осмотр.

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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Киевской окружной прокуратуры города Одессы Одесской области Павла Майорова и наложила на него взыскание в виде увольнения с должности в органах прокуратуры.

Соответствующее решение №246дп-26 принято по результатам рассмотрения дисциплинарного производства.

Суть дисциплинарной жалобы

В КДКП поступила жалоба исполняющего обязанности руководителя Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора относительно возможных нарушений в действиях прокурора. Речь шла об обстоятельствах установления ему II группы инвалидности и последующего получения пенсионных выплат.

Размер назначенной прокурору пенсии по инвалидности по состоянию на 1 сентября 2025 года составляет 19 797,27 грн. Общая сумма осуществленных ему пенсионных выплат за период с 1 марта 2021 года по 30 сентября 2025 года составляет 1 069 308,28 грн.

Что известно о прокуроре

Павел Майоров в органах прокуратуры работает с июля 2002 года, должность прокурора Киевской окружной прокуратуры города Одессы Одесской области занимает с 12 апреля 2021 года.

Присягу прокурора принял 3 февраля 2011 года, с положениями Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров ознакомился 15 сентября 2017 года.

Характеризуется положительно. Дисциплинарных взысканий не имеет.

Проверка обстоятельств

Комиссия установила, что II группа инвалидности Павлу Майорову была установлена с марта 2021 года с последующим подтверждением в 2022 и 2024 годах. На основании соответствующих решений ему назначена пенсия.

В то же время в рамках общегосударственной проверки решений МСЭК прокурор был вызван в специализированное медицинское учреждение в Днепре для прохождения повторного обследования, однако в установленные сроки туда не явился, ссылаясь на нахождение на больничном с 29 сентября по 3 октября 2025 года. При этом прокурор сообщил о намерении прибыть для прохождения обследования, что подтверждается предоставленным им билетом на поезд сообщением Одесса — Днепр на 29 сентября, а также приказом от 22 сентября о предоставлении ему отпуска на период с 29 сентября по 3 октября.

Впоследствии его снова вызвали на обследование, однако прокурор вновь сообщил, что не может прибыть в связи с нахождением на больничном, открытом на период с 5 декабря по 9 декабря. Прокурор также вновь приложил билет на поезд сообщением Одесса — Днепр на 4 декабря.

В ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины» прокурор так и не доехал.

Позиция прокурора

Прокурор пояснил, что с 2021 года имеет II группу инвалидности из-за заболевания, перенесенного в 2020 году. По его словам, он регулярно лечится, находится под наблюдением врачей, принимает лекарства и проходит реабилитацию. Состояние здоровья, как он утверждает, требует ограничения нагрузок и постоянного медицинского контроля.

Он также отметил, что инвалидность не была установлена пожизненно, поэтому ее необходимо было периодически подтверждать. После первого установления в 2021 году статус подтверждали в 2022 и 2024 годах. Прокурор заверил, что не имел никаких связей с работниками медицинских комиссий и проходил все процедуры на общих основаниях, без какого-либо влияния на решения.

Кроме того, он сослался на то, что в 2024 году проходил военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе в определенных подразделениях. По его мнению, это не противоречит наличию инвалидности.

Отдельно прокурор подчеркнул, что все решения о установлении ему инвалидности и назначении пенсии остаются действующими — их не отменяли и не признавали незаконными. Поэтому он считает безосновательными утверждения заявителя о незаконном получении им пенсионных выплат.

Также Майоров пояснил, что пенсию по инвалидности тратит исключительно на лечение: лекарства, реабилитацию, обследования, анализы и консультации врачей.

Выводы КДКП

Комиссия пришла к выводу, что прокурор не принял достаточных мер для подтверждения обоснованности установленной инвалидности в рамках проверки.

КДКП отметила, что отдельной оценки требует также то, что в подтверждение намерения прибыть в медицинское учреждение прокурор предоставлял билеты на поезд сообщением Одесса — Днепр, приобретенные после ознакомления с соответствующими уведомлениями.

«В то же время именно на периоды, охватывавшие запланированные даты поездок, ему открывались листки нетрудоспособности. Такое совпадение обстоятельств в совокупности с последующим неприбытие в ГУ “Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины” и отсутствием доказательств прохождения переосмотра обоснованно вызывает сомнения относительно реального намерения прокурора выполнить законное требование о прохождении обследования», — отметили в Комиссии.

В связи с этим Комиссия решила, что применение к прокурору Павлу Майорову наиболее строгого дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности в органах прокуратуры является пропорциональным совершенному им дисциплинарному проступку.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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