  1. В Украине

Прокурора из Одесщины с пенсией свыше 1 млн грн, который не доехал на проверку инвалидности, решили уволить

14:52, 16 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КДКП уволила прокурора Одесской окружной прокуратуры Павла Майорова, который получил пенсию более 1 млн гривен, но не явился на осмотр.
Прокурора из Одесщины с пенсией свыше 1 млн грн, который не доехал на проверку инвалидности, решили уволить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Киевской окружной прокуратуры города Одессы Одесской области Павла Майорова и наложила на него взыскание в виде увольнения с должности в органах прокуратуры.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующее решение №246дп-26 принято по результатам рассмотрения дисциплинарного производства.

Суть дисциплинарной жалобы

В КДКП поступила жалоба исполняющего обязанности руководителя Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора относительно возможных нарушений в действиях прокурора. Речь шла об обстоятельствах установления ему II группы инвалидности и последующего получения пенсионных выплат.

Размер назначенной прокурору пенсии по инвалидности по состоянию на 1 сентября 2025 года составляет 19 797,27 грн. Общая сумма осуществленных ему пенсионных выплат за период с 1 марта 2021 года по 30 сентября 2025 года составляет 1 069 308,28 грн.

Что известно о прокуроре

Павел Майоров в органах прокуратуры работает с июля 2002 года, должность прокурора Киевской окружной прокуратуры города Одессы Одесской области занимает с 12 апреля 2021 года.

Присягу прокурора принял 3 февраля 2011 года, с положениями Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров ознакомился 15 сентября 2017 года.

Характеризуется положительно. Дисциплинарных взысканий не имеет.

Проверка обстоятельств

Комиссия установила, что II группа инвалидности Павлу Майорову была установлена с марта 2021 года с последующим подтверждением в 2022 и 2024 годах. На основании соответствующих решений ему назначена пенсия.

В то же время в рамках общегосударственной проверки решений МСЭК прокурор был вызван в специализированное медицинское учреждение в Днепре для прохождения повторного обследования, однако в установленные сроки туда не явился, ссылаясь на нахождение на больничном с 29 сентября по 3 октября 2025 года. При этом прокурор сообщил о намерении прибыть для прохождения обследования, что подтверждается предоставленным им билетом на поезд сообщением Одесса — Днепр на 29 сентября, а также приказом от 22 сентября о предоставлении ему отпуска на период с 29 сентября по 3 октября.

Впоследствии его снова вызвали на обследование, однако прокурор вновь сообщил, что не может прибыть в связи с нахождением на больничном, открытом на период с 5 декабря по 9 декабря. Прокурор также вновь приложил билет на поезд сообщением Одесса — Днепр на 4 декабря.

В ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины» прокурор так и не доехал.

Позиция прокурора

Прокурор пояснил, что с 2021 года имеет II группу инвалидности из-за заболевания, перенесенного в 2020 году. По его словам, он регулярно лечится, находится под наблюдением врачей, принимает лекарства и проходит реабилитацию. Состояние здоровья, как он утверждает, требует ограничения нагрузок и постоянного медицинского контроля.

Он также отметил, что инвалидность не была установлена пожизненно, поэтому ее необходимо было периодически подтверждать. После первого установления в 2021 году статус подтверждали в 2022 и 2024 годах. Прокурор заверил, что не имел никаких связей с работниками медицинских комиссий и проходил все процедуры на общих основаниях, без какого-либо влияния на решения.

Кроме того, он сослался на то, что в 2024 году проходил военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе в определенных подразделениях. По его мнению, это не противоречит наличию инвалидности. 

Отдельно прокурор подчеркнул, что все решения о установлении ему инвалидности и назначении пенсии остаются действующими — их не отменяли и не признавали незаконными. Поэтому он считает безосновательными утверждения заявителя о незаконном получении им пенсионных выплат.

Также Майоров пояснил, что пенсию по инвалидности тратит исключительно на лечение: лекарства, реабилитацию, обследования, анализы и консультации врачей.

Выводы КДКП

Комиссия пришла к выводу, что прокурор не принял достаточных мер для подтверждения обоснованности установленной инвалидности в рамках проверки.

КДКП отметила, что отдельной оценки требует также то, что в подтверждение намерения прибыть в медицинское учреждение прокурор предоставлял билеты на поезд сообщением Одесса — Днепр, приобретенные после ознакомления с соответствующими уведомлениями.

«В то же время именно на периоды, охватывавшие запланированные даты поездок, ему открывались листки нетрудоспособности. Такое совпадение обстоятельств в совокупности с последующим неприбытие в ГУ “Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины” и отсутствием доказательств прохождения переосмотра обоснованно вызывает сомнения относительно реального намерения прокурора выполнить законное требование о прохождении обследования», — отметили в Комиссии.

В связи с этим Комиссия решила, что применение к прокурору Павлу Майорову наиболее строгого дисциплинарного взыскания в виде увольнения с должности в органах прокуратуры является пропорциональным совершенному им дисциплинарному проступку.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура прокурор Одесса увольнение

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Главу райсуда Полтавы Наталью Крючко уволили за внесудебное общение с рядом лиц относительно «нужных» решений по делам

ВСП поддержал выводы Дисциплинарной палаты и принял решение об увольнении судьи Натальи Крючко.

ВСП отказал в увольнении судьи Ольги Крутовой, несмотря на заключение ВККС о несоответствии должности

Высший совет правосудия отказал в увольнении Ольги Крутовой с должности судьи Арцизского районного суда Одесской области.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей

Первый кластер переговоров с ЕС открыт — что именно Украина уже успела сделать, где прячутся наибольшие риски и почему жесткие судейские конкурсы являются билетом Украины в Европейский Союз.

ВСП приостановил рассмотрение кандидатуры судьи Евгения Новицкого в Барановский райсуд из-за вопросов к декларации и доходам

ВСП рекомендовал Президенту назначить Ярослава Бондарчука судьей Ямпольского районного суда и отложил рассмотрение вопроса о назначении Евгения Новицкого.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]