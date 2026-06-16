Почему могут возникать задержки с изготовлением паспортов – в ГМС назвали главную причину

Из-за воздушных тревог и необходимости приостанавливать производственные процессы сроки изготовления паспортных документов могут увеличиваться.

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В Государственной миграционной службе объяснили, почему граждане иногда сталкиваются с задержками при получении готовых паспортных документов.

Изготовление паспортов для нужд населения осуществляет Полиграфкомбинат «Украина» в соответствии с требованиями законодательства и договоров, заключенных с Государственной миграционной службой Украины.

В ведомстве отметили, что в условиях военного положения Киев регулярно подвергается массированным атакам со стороны России с применением беспилотников и баллистических ракет. В результате этого возникают угрозы для работников предприятий, а также повреждаются жилые дома, промышленные объекты, критическая и энергетическая инфраструктура.

В связи с этим Полиграфкомбинат «Украина» вынужден соблюдать усиленные меры безопасности и приостанавливать производственные процессы во время воздушных тревог для сохранения жизни и здоровья работников.

В ГМС пояснили, что остановка высокотехнологичного оборудования, перевод его в безопасный режим, а также последующее возобновление работы после завершения тревоги требуют дополнительного времени и технологических операций. Это может повлиять на сроки изготовления паспортных документов.

В службе подчеркнули, что во время военного положения задержки в производстве паспортов возможны, однако работники Полиграфкомбината «Украина» продолжают работать в сложных условиях и прилагают усилия для обеспечения непрерывности производства и скорейшего изготовления документов для граждан Украины.

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