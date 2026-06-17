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Украина планирует интегрировать ИИ в государственный сектор до 2030 года и войти в ТОП-3 мировых лидеров

08:30, 17 июня 2026
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Минцифры заявило о переходе Украины от этапа саморегулирования к разработке полноценного закона об искусственном интеллекте, который будет гармонизирован с правилами ЕС.
Украина планирует интегрировать ИИ в государственный сектор до 2030 года и войти в ТОП-3 мировых лидеров
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«Судебно-юридическая газета» уже сообщала, что при парламентском комитете состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке законопроекта об искусственном интеллекте. В ее состав вошли более 100 представителей государственных органов, парламента, общественного сектора и экспертного сообщества.

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Основной целью будущего законодательства определено создание сбалансированной модели регулирования, которая одновременно будет обеспечивать защиту прав человека, безопасное использование технологий и развитие инноваций. Также обсуждались вопросы подготовки будущего регулятора в сфере ИИ и имплементации европейского AI Act в украинское законодательство.

В то же время во время обсуждения перспектив будущего закона представители Министерства цифровой трансформации обозначили значительно более широкий контекст развития искусственного интеллекта в Украине и подвели итоги подготовительного этапа, предшествующего переходу к полноценному законодательному регулированию.

Украина делает ставку на искусственный интеллект в государственном секторе

По словам и. о. Министра цифровой трансформации Александра Борнякова, Украина рассматривает искусственный интеллект не только как отдельную технологию, но и как один из ключевых инструментов модернизации государства.

Одной из стратегических целей определено вхождение Украины в тройку мировых лидеров по уровню внедрения искусственного интеллекта в государственном секторе к 2030 году.

В Минцифры связывают эту цель с переходом к концепции Agentic State — государства, которое работает как проактивный цифровой помощник и способно предлагать услуги еще до того, как гражданин обратится с соответствующим запросом.

ИИ уже работает в государственных сервисах

Как отмечают в Министерстве цифровой трансформации, отдельные элементы такой модели уже внедряются на практике.

Осенью 2025 года на портале «Дія» был запущен национальный AI-помощник. По информации Минцифры, им воспользовались более 350 тысяч граждан, которые отправили около двух миллионов сообщений.

Следующим этапом стал запуск в мае 2026 года ИИ-агента в мобильном приложении «Дія». По данным ведомства, только в течение первого месяца работы около трех миллионов пользователей воспользовались его возможностями для получения выписок и оплаты штрафов.

Государство создает собственную ИИ-инфраструктуру

Параллельно Украина работает над формированием собственной технологической базы для развития искусственного интеллекта.

В частности, совместно с NVIDIA реализуется проект AI Factory, который должен обеспечить необходимую инфраструктуру для развития современных ИИ-решений.

Кроме того, совместно с Киевстаром создается национальная большая языковая модель «Сяйво» (LLM), которая будет ориентирована на украинский языковой и культурный контекст и будет работать на отечественных серверах.

От добровольных правил к обязательному регулированию

В Минцифры подчеркивают, что выбрали поэтапный подход к регулированию искусственного интеллекта. Сначала внимание было сосредоточено на подготовке рынка и добровольных механизмах адаптации бизнеса к будущим требованиям.

В рамках этого подхода были подготовлены Дорожная карта и Белая книга по регулированию искусственного интеллекта, а также разработан ряд рекомендаций по безопасному использованию алгоритмов в различных сферах деятельности.

Одним из практических инструментов стала регуляторная песочница SandBox. По информации Минцифры, в течение года на участие в программе поступило 90 заявок, а 15 ИИ-продуктов уже прошли аудит с участием 23 экспертов.

Также в 2026 году был обновлен Словарь терминов искусственного интеллекта, который должен способствовать унификации подходов между юристами, разработчиками и государственными органами.

Бизнес присоединяется к формированию этических стандартов

Отдельным направлением подготовки к будущему регулированию стало привлечение представителей индустрии.

По данным Минцифры, 14 известных украинских технологических компаний, среди которых Grammarly, MacPaw, SoftServe и Uklon, создали первую в Украине организацию, посвященную этическому использованию искусственного интеллекта.

Такой подход соответствует современной европейской практике, где наряду с государственным контролем значительную роль играют механизмы сорегулирования и отраслевые стандарты.

Украина синхронизирует правила с Европейским Союзом

Будущий закон об искусственном интеллекте будет разрабатываться с учетом европейского законодательства и требований AI Act.

Кроме того, Украина уже присоединилась к международным инициативам в сфере безопасного развития искусственного интеллекта, в частности подписала Декларацию Блетчли и Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права.

Ожидается, что именно профильный закон станет основой для дальнейшей гармонизации украинского правового поля с европейскими стандартами и создаст предсказуемые правила для бизнеса, государства и граждан.

Что означает будущий закон для Украины

Фактически Украина завершает подготовительный этап формирования политики в сфере искусственного интеллекта и переходит к созданию полноценной законодательной модели регулирования. Если на предыдущем этапе основной акцент делался на добровольных рекомендациях, тестировании технологий и подготовке рынка, то новый закон должен установить обязательные правила для разработчиков, поставщиков и пользователей ИИ-систем.

В то же время будущее регулирование будет иметь не только правовое, но и экономическое значение. Гармонизация с AI Act открывает для украинских компаний дополнительные возможности выхода на европейский рынок, а для государства — создает предпосылки для привлечения инвестиций и развития собственной конкурентоспособной ИИ-экосистемы.

Именно поэтому закон об искусственном интеллекте уже сегодня рассматривается не просто как очередной нормативный акт, а как один из ключевых элементов цифровой и евроинтеграционной политики Украины на ближайшие годы.

Читайте также, что означают «ИИ-слоп», «суперинтеллект» и «инъекция запроса» в обновленном словаре терминов по искусственному интеллекту от Минцифры.

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Публикации

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