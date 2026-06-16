Пенсия за особые заслуги: кто может оформить прибавку свыше 1000 гривен

В 2026 году некоторые категории украинских пенсионеров могут получать доплату к пенсии в размере до 1038 гривен в месяц.

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Часть украинских пенсионеров может рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату, которая в 2026 году превышает 1000 гривен. Такая надбавка назначается в рамках пенсии за особые заслуги перед Украиной или в связи с необходимостью постоянного ухода.

Кому назначают надбавку за особые заслуги

Право на дополнительные выплаты имеют женщины, которые родили и воспитали пятерых и более детей до достижения ими шестилетнего возраста.

Если мать умерла или была лишена родительских прав, оформить такую доплату может отец при условии, что именно он занимался воспитанием детей. При определении права на надбавку учитываются также усыновлённые дети.

Какой размер доплаты

Надбавка выплачивается вместе с основной пенсией — по возрасту, инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

Размер доплаты составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году многодетные родители могут дополнительно получать от 908 до 1038 гривен ежемесячно в зависимости от оснований назначения выплаты.

Кто ещё может получать более 1000 гривен ежемесячно

Отдельная доплата предусмотрена для пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Для её назначения необходимо:

получать пенсию по возрасту;

проживать самостоятельно;

иметь заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода.

Размер такой надбавки составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это составляет 1038 гривен в месяц.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением, паспортом, документами о месте проживания и медицинским заключением, подтверждающим необходимость постоянного постороннего ухода.

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