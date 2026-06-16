Пенсія за особливі заслуги: хто може оформити надбавку понад 1000 гривень

У 2026 році окремі категорії українських пенсіонерів можуть отримувати доплату до пенсії у розмірі до 1038 гривень на місяць.

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Частина українських пенсіонерів може розраховувати на додаткову щомісячну виплату, яка у 2026 році перевищує 1000 гривень. Таку надбавку призначають у межах пенсії за особливі заслуги перед Україною або за потребу в постійному догляді.

Кому призначають надбавку за особливі заслуги

Право на додаткові виплати мають жінки, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей до досягнення ними шестирічного віку.

Якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, оформити таку доплату може батько, за умови що саме він займався вихованням дітей. При визначенні права на надбавку враховуються також усиновлені діти.

Який розмір доплати

Надбавка виплачується разом із основною пенсією — за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв’язку із втратою годувальника.

Сума доплати становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році багатодітні батьки можуть отримувати додатково від 908 до 1038 гривень щомісяця залежно від підстав призначення виплати.

Хто ще може отримати понад 1000 гривень щомісяця

Окрема доплата передбачена для пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного стороннього догляду.

Для її призначення необхідно:

отримувати пенсію за віком;

проживати самостійно;

мати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді.

Розмір такої надбавки дорівнює 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це становить 1038 гривень на місяць.

Для оформлення виплати потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду із заявою, паспортом, документами про місце проживання та медичним висновком, який підтверджує необхідність стороннього догляду.

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