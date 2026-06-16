Професійні коледжі зможуть розробляти власні положення про самоврядування: що це дасть студентам

МОН затвердило Примірне положення про студентське самоврядування закладів професійної освіти.

Фото: mon.gov.ua

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Міністерство освіти і науки України нагадало, що новий закон «Про професійну освіту» закріпив за студентами професійних коледжів більше можливостей для розвитку самоврядування. У свою чергу МОН затвердило Примірне положення про студентське самоврядування закладів професійної освіти.

Студенти створюють органи самоврядування, щоб разом покращувати умови для самореалізації, розвитку громадянської активності, формування організаторських та лідерських навичок своєї спільноти у коледжі. Раніше цей процес був не системним, й кожен заклад опирався на свої традиції та бачення діяльності самоврядування.

«Відтепер студентське самоврядування буде формуватися та діяти за єдиним принципом у кожному професійному коледжі країни», - заявили у МОН.

У положенні зафіксовані основні завдання органів студентського самоврядування:

захист прав та інтересів студентів;

сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

сприяння поліпшенню умов проживання, відпочинку та харчування студентів;

сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів та залучення участі у них студентів;

співпраця з органами студентського самоврядування інших закладів професійної освіти та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру;

сприяння працевлаштуванню випускників закладів професійної освіти;

участь у вирішенні питань міжнародного обміну.

«Раніше студентське самоврядування саме в професійних коледжах було більше поодинокою ініціативою, ніж поширеною практикою. Зараз це право студентів закріплено законом, крім того, це відкриває більше можливостей для студентських спільнот коледжів по всій країні. Це і про захист своїх прав та інтересів, і про активніше залучення до діяльності закладу, і покращення умов навчання», – зазначив Дмитро Завгородній, заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У МОН додали, що керівництво закладу зобов’язане забезпечити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування, інформувати про важливі рішення, які стосуються студентів закладу, та підтримувати розвиток самоврядування.

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