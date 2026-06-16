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Професійні коледжі зможуть розробляти власні положення про самоврядування: що це дасть студентам

20:29, 16 червня 2026
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МОН затвердило Примірне положення про студентське самоврядування закладів професійної освіти.
Професійні коледжі зможуть розробляти власні положення про самоврядування: що це дасть студентам
Фото: mon.gov.ua
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Міністерство освіти і науки України нагадало, що новий закон «Про професійну освіту» закріпив за студентами професійних коледжів більше можливостей для розвитку самоврядування. У свою чергу МОН затвердило Примірне положення про студентське самоврядування закладів професійної освіти.

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Студенти створюють органи самоврядування, щоб разом покращувати умови для самореалізації, розвитку громадянської активності, формування організаторських та лідерських навичок своєї спільноти у коледжі. Раніше цей процес був не системним, й кожен заклад опирався на свої традиції та бачення діяльності самоврядування.

«Відтепер студентське самоврядування буде формуватися та діяти за єдиним принципом  у кожному професійному коледжі країни», - заявили у МОН.

У положенні зафіксовані основні завдання органів студентського самоврядування:

  • захист прав та інтересів студентів;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • сприяння поліпшенню умов проживання, відпочинку та харчування студентів;
  • сприяння створенню студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів та залучення участі у них студентів;
  • співпраця з органами студентського самоврядування інших закладів професійної освіти та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру;
  • сприяння працевлаштуванню випускників закладів професійної освіти;
  • участь у вирішенні питань міжнародного обміну.

«Раніше студентське самоврядування саме в професійних коледжах було більше поодинокою ініціативою, ніж поширеною практикою. Зараз це право студентів закріплено законом, крім того, це відкриває більше можливостей для студентських спільнот коледжів по всій країні. Це і про захист своїх прав та інтересів, і про активніше залучення до діяльності закладу, і покращення умов навчання», – зазначив Дмитро Завгородній, заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У МОН додали, що керівництво закладу зобов’язане забезпечити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування, інформувати про важливі рішення, які стосуються студентів закладу, та підтримувати розвиток самоврядування. 

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МОН України навчання

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